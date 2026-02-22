超大暴風雪22日撲東岸 罕見東北風暴 氣旋炸彈襲紐市、新澤西州等地

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
國家氣象局預告今明兩天東北部地區將迎來規模少見的暴風雪，降雪量上看20吋，提醒居民減少外出。圖為麻州波士頓市1月才迎來一次大風雪，居民忙著鏟雪。(美聯社)
國家氣象局預告今明兩天東北部地區將迎來規模少見的暴風雪，降雪量上看20吋，提醒居民減少外出。圖為麻州波士頓市1月才迎來一次大風雪，居民忙著鏟雪。(美聯社)

迅速增強的東北風暴(nor’easter)直撲東岸與東北部，國家氣象局(National Weather Service)21日對紐約市新澤西州和康州「三州地區」發布暴風雪警報(Blizzard warning)，東岸多州22日將有強降雪和大風。許多地區可能出現10至24吋的降雪。

氣象局同時對紐約州長島、康乃狄克州南部以、羅德島州和麻州的沿海，也發布暴風雪警報。並警告紐約州和新澤西州、德拉瓦州的部分地區可能會有洪水。

「雖然我們經常遇到這種帶來暴雪和強烈影響的東北風暴，但像這樣規模如此之大、影響如此密集的地區，已經好幾年沒見過了，」氣象局的氣象學家史內爾(Cody Snell)說。

史內爾表示，暴風雪於22日早上抵達華府周邊，接著向費城和紐約市方向移動，並在當天傍晚抵達波士頓，也就是東岸人口稠密地區約8000萬人將受到中度至極端冬季風暴的影響，當地已收到暴風雪預警。

預計22日晚間，暴風雨將出現所謂的「炸彈氣旋」快速增強過程，屆時風雪後方的冷空氣將與相對溫暖的大西洋空氣相遇。

氣象局表示，暴風雪可能先以降雨形式出現，之後逐漸增強，夜間降雪量最大，部分地區每小時降雪量可達2吋，23日下午逐漸減弱，23日晚上暴風雪離開新英格蘭地區才會結束。

NWS警告，風暴將伴隨25至35哩/小時的風速，「恐有出行危險。積雪和強風可能導致樹枝斷落和停電。」尤其東岸沿德拉瓦州到麻州，22日晚間到23日將遭遇強烈降雪帶，恐致封路、航班停飛和學校停課。

國家氣象局預告今明兩天東北部地區將迎來規模少見的暴風雪，降雪量上看20吋，提醒居民減少外出。圖為紐約市時報廣場1月才迎來一次大風雪，行人寸步難行。(美聯社)

許多教會教堂已宣布取消主日禮拜和其他活動。為了彌補，新澤西州豪厄爾鎮(Howell)的聖維羅妮卡教區(St. Veronica Parish)21日晚上加開一場彌撒。

新一波暴風雪要來，前一波暴風雪留下的冰雪剛開始融化，消防單位警告新州大西洋城(Atlantic City)有20多條街道地勢低窪恐出現洪澇。

幾天前，氣象預報員還認為新一波暴風雪的影響會小得多，但現在紐約市將擴大前一波大雪應對措施。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，紐約市已從外地調集額外的除雪設備，計畫編碼追蹤須清理的公車站和人行道。

