運載火箭二度故障 NASA繞月任務再延

編譯盧炯燊／綜合報導
矗立在發射台上的SLS重型運載火箭，原定3月6日搭載四名太空人進行繞月任務，但21日又發生故障，發射日期再度延宕。(美聯社)
矗立在發射台上的SLS重型運載火箭，原定3月6日搭載四名太空人進行繞月任務，但21日又發生故障，發射日期再度延宕。(美聯社)

為美國太空人再次登陸月球做準備的「阿提米絲2號」(Artemis II) 繞月計畫又遭挫折，由於運載火箭二度出現故障，原定3月6日的發射被迫延後，最快要到4月才能發射，整個登月計畫可能都會受到影響。

「阿提米絲2號」原定2月8日發射，但太空發射系統(Space Launch System，SLS)巨型運載火箭在最終測試倒數時發生燃料外洩問題，太空總署(NASA)遂決定延至3月6日發射。

然而21日，火箭的氦氣供應發生中斷故障，NASA宣布發射日期再一次延後，下次發射窗口應在4月初或4月底。

綜合美聯社等報導，NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)表示，氦氣供應中斷與2月時的燃料外洩無關，可能是過濾器、閥門或連接板故障造成。SLS巨型運載火箭使用固體氦氣，對於引擎及燃料箱的加壓至關重要。

艾薩克曼在X平台發文說，不管氦氣供應中斷是甚麼原因造成，火箭都要送回甘迺迪太空中心的火箭組裝棚廠大樓內重頭檢測排查，才能徹底解決問題，「這意味著無法考慮3月份的發射窗口」，下次發射機會將在4月初或4月底。

NASA一度考慮直接在發射台上檢修高達322呎的SLS巨型運載火箭，但最終決定送回組裝棚廠。

艾薩克曼表示深知大眾將對此感到失望，但強調NASA團隊會為這項偉大事業努力不懈。

據悉，SLS火箭19日加注燃料時並未像2月那次出現洩漏，所以NASA人員都有信心可如期發射，四名太空人也於20日晚間開始為期兩星期的隔離，以避免受外界病菌感染，可惜仍功虧一簣。

至於中斷的氦氣流，是在SLS火箭的中間低溫推進級，這對於將獵戶座(Orion)載人太空船送入地球軌道至關重要。

NASA自2011年起開發SLS重型運載火箭，是該機構迄今最大的火箭，也是唯一能夠將「獵戶座」太空船及太空人直接送往月球的火箭。

「阿提米絲2號」預計載運四名太空人繞月飛行，為下一步正式登月做準備；這是人類半個多世紀後重返月球，故備受全球矚目。

