30州+特區「終身百萬富翁」彩券上市 中獎機率高

最新樂透彩券「終身百萬富翁」(Millionaire for Life)已在30個州和華府推出，首期即將在22日開獎，幸運中獎者每年可領取100萬元獎金直到蒙主寵召。

國會山莊報(The Hill)報導，這30個州目前推出的是「終身領現金」(Cash4Life，中獎者終身每天領取1000元)及「一生幸運」(Lucky for Life，中獎者終身每年領取2.5 萬元)兩種彩券。

負責監管勁球 (Powerball)及美國樂透(Lotto America)彩券的多州彩券協會(Multi-State Lottery Association，MUSL)經過審慎評估後，決定推出這個獎金加碼的全新彩券遊戲取代上述兩種樂透。

彩券設有兩組號碼，一組是1到58 ，另一組則是1到5的號碼。每次開獎，先從第一組號碼中選出5個號碼，再從第二組號碼中選出1個數字，若6個號碼全中，就可以終身每年領取100萬元。

另外還有8個中獎方式︰第一組5個號碼全中，終身每年可得10萬元。對中前面4個和後面1個(4+1)，一次領取7500元、第一組中4個號碼，獎金500元、對中3+1，則有250元、第一組中3個，50元、中2+1，獎金25元、第一組中2個或對中1+1，都有8元。

MUSL保證至少20年支付期限；頭獎的「終身百萬元」獎金，是採用浮動獎金制，獎金金額會根據彩票銷售情況及中獎人數而變化。

業者宣稱「終身百萬富翁」 中獎機率比勁球及兆彩 還要高，頭獎機率為2290萬分之一，勁球為2億9220萬分之一，兆彩為2億9050萬分之一。即使其他各個獎項，「終身百萬富翁」的中獎機率也較優。

「終身百萬富翁」每天發售每天開獎，每張5元，首次開獎日期是22日。目前只有亞利桑納、加州 、德拉瓦、佛州、伊利諾、路易斯安那、馬里蘭、明尼蘇達、密蘇里、新墨西哥、俄勒岡、南卡州、德州、華盛頓州及威斯康辛州未參與這項彩券遊戲。