劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」

「勿在公車上大便」宣導片熱議 洛市急下架

德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
根據本週公布的紀錄，2025年3月，一名國土安全部官員在德州開槍射殺一名美國公民，這起事件似乎是已知美國總統川普移民打擊行動期間，第一起美國公民遭擊斃事件。

這名死者是23歲的男子馬蒂內茲（Ruben Ray Martinez）。據其家屬委託律師發表的聲明指出，馬蒂內茲是遭國土安全部（DHS）探員擊斃。

路透社報導，根據非營利監督組織「美國監督」（American Oversight）取得的紀錄，2025年3月15日，在德州南帕德瑞島（South Padre Island）一場交通事故後，國土安全部探員協助當地警方管制現場時，馬蒂內茲涉嫌駕車衝撞另一名國土安全部探員，一名探員隨後向馬蒂內茲連開數槍。紀錄指出，這些探員當時正執行移民查緝工作。

馬蒂內茲被槍殺，似乎是川普移民打擊行動中，首度有美國公民死於聯邦探員之手。僅僅在今年1月期間，執行移民查緝的聯邦探員就對至少5人開槍，其中包括在明尼蘇達州展開大規模遣返行動時，擊斃古德（Renee Good）及普雷蒂（Alex Pretti）兩人。

馬蒂內茲家屬的律師史戴姆（Charles Stam）與史坦姆（Alex Stamm）發聲明表示，事發時馬蒂內茲正試圖配合當地執法單位要求，卻遭到開槍，他們呼籲展開「全面且公正的調查」。

「美國監督」執行長朱克伍（Chioma Chukwu）在聲明中表示：「這些紀錄揭示了美國移民暨海關執法局（ICE）執法過程中的暴力手段。在本屆政府上任頭幾個月內，ICE自身紀錄顯示動用武力事件激增近四倍，有人因此送醫，路人也被波及，甚至有美國公民喪命。」

一名國土安全部發言人在聲明中表示，馬蒂內茲「蓄意衝撞」一名國土安全部探員，另一名探員因此「出於防衛開槍」。

隨著死亡人數不斷攀升，川普政府的移民打擊行動受到外界更嚴格檢視，並引發國會議員及社會大眾的反彈。

川普政府正大力加強移民執法，相關部門預算到2029年9月高達1700億美元，創下歷史新高。

移民 國土安全部 美國公民

醫療保健產業 幾支撐就業市場 加州急診技師：這工作能養活一家人

