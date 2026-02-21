幣安創辦人現身海湖莊園 參加加密幣聚會

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
幣安創辦人趙長鵬18日高調現身佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)的加密貨幣聚會，這是他去年10月獲川普總統特赦後，首次在美國公開露面。(美聯社)
獲川普總統赦免的加密貨幣交易所「幣安」(Binance)創辦人趙長鵬18日高調現身佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)的加密貨幣聚會，現場政商界重量級人物冠蓋雲集，這是他2024年自聯邦監獄獲釋後首度公開返美行程。

華爾街日報報導，幣安因違犯反洗錢規定於2023年遭禁止在美營運，並支付43億元罰款。

趙長鵬認罪，去年10月獲川普總統赦免，引發民主黨議員關注趙長鵬與川普陣營的商業往來。

趙長鵬會後透過X平台發文表示，出席該場活動「受益匪淺」，並在播客(Podcast)專訪中透露，自己「什麼也沒做」便獲赦免，強調此舉有助幣安重返美國市場。

這場加密貨幣活動由川普家族關係密切的加密貨幣公司「世界自由金融」(World Liberty Financial)主辦，號稱匯聚約500名金融與科技領袖，包括高盛集團(Goldman Sachs)執行長蘇德巍(David Solomon)、紐約證交所(NYSE)總裁馬丁(Lynn Martin)、實境投資節目「創智贏家」(Shark Tank)主持人兼投資者奧利瑞(Kevin O'Leary)，以及美國最大加密貨幣交易所Coinbase創辦人阿姆斯壯(Brian Armstrong)。

此外，商品期貨交易委員會(CFTC)主席塞利格(Michael Selig)、國務院經濟事務次卿海柏格(Jacob Helberg)，以及共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)等人也到場共襄盛舉。

「世界自由金融」成立迄今未滿兩年，執行長查克·威科夫(Zach Witkoff)是川普總統中東和平特使史蒂夫·威科夫的兒子。

川普長子小川普(Donald Trump Jr.)與次子艾瑞克(Eric Trump)在活動中致詞時表示，這場活動有如迷你版的瑞士達沃斯(Davos)論壇，但「招待更周詳、食物更美味、覺醒主義更少」。

外界質疑，川普家族的商業版圖與政府界線模糊，但「世界自由金融」與白宮一概否認利益衝突，稱川普的資產已交由子女管理的信託持有。

