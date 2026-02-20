我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

禁中國公民免簽入境 共和黨議員提一國一簽證法案

編譯中心／綜合報導
共和黨籍聯邦參議員史考特(Rick Scott)提出「一國一簽證政策法案」，主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。(歐新社)
共和黨籍聯邦參議員史考特(Rick Scott)提出「一國一簽證政策法案」，主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。(歐新社)

共和黨籍聯邦參議員史考特(Rick Scott)提出「一國一簽證政策法案」，主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。他表示，法案將避免中國公民藉制度漏洞快速取得美國身分，或利用美國代理孕母制度。

史考特18日透過聲明指出，共產中國長期利用美國制度弱點推進自身利益、危害美國國家安全。他批評，關島及美屬北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)的免簽計畫，讓中國公民不用簽證、就可以迅速進入美國領土，形同打開滲透美國的「後門」。

關島及北馬里亞納群島免簽計畫於2009年歐巴馬執政時創設，原本允許持香港特區護照者無需簽證即可停留最長45天。拜登政府進一步擴大計畫，開放中國公民免簽進入北馬里亞納群島，每次最長可停留14天。

史考特表示，「一國一簽證政策法案」將明確規定，美國任何地區，包括領地在內，都不得成為共產中國濫用的漏洞，以免危及國家安全。

拜登政府時期，開放中國公民免簽入境美屬北馬里亞納群島，每次最長可停留14天。圖為...
拜登政府時期，開放中國公民免簽入境美屬北馬里亞納群島，每次最長可停留14天。圖為一名移民官員正在審核一名旅客的中國護照。(路透)

此外，史考特與其他共和黨參議員於1月15日致函國土安全部長諾姆(Kristi Noem)及內政部長柏根(Doug Burgum)，指該免簽計畫「已形成實質產業鏈，讓中國公民在(北馬里亞納群島)生產並取得美國公民身分，從而使美國面臨重大安全威脅。」

參議員們在信中還提到另外兩起較新案件，顯示簽證計畫存在漏洞。例如去年，中國公民姜康樂(Kangle Jiang，音譯)因將另外八名中國公民從北馬里亞納群島塞班島偷渡至關島，而被判刑入獄。

根據美國司法部，其中至少有四人在「敏感軍事設施附近」被捕。

參議員們寫道，「我們強烈敦促您要求赴北馬里亞納群島的中國公民辦理標準旅遊簽證，這是國土安全部部長可以單方面做出的決定。」

史考特同時也正力推另一項去年11月提出的法案，擬禁止來自中國等特定國家的外國公民在美國使用代孕服務。法案特別提到，一對居住在加州的華裔夫婦透過代孕生下近20名嬰兒，去年因涉及虐童而遭調查。

世報陪您半世紀

簽證 參議員 共和黨

上一則

興建比白宮大宴會廳 藝術委員會6：0通過

下一則

國安部新令 逮捕無綠卡難民並重審

延伸閱讀

川普白宮慶祝非裔歷史月100周年 駁斥種族主義指控

川普白宮慶祝非裔歷史月100周年 駁斥種族主義指控
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
「才剛開始」3名移民邊界局長出席國會聽證會 拒為ICE殺人道歉

「才剛開始」3名移民邊界局長出席國會聽證會 拒為ICE殺人道歉

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕