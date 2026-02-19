緬因州郊區遍布非法華人大麻農場 每鎮2、3戶 種植分銷一條龍

圖為緬因州鄉下查獲一家民宅改造的非法大麻場。(美聯社)

隨著多個州大麻合法化 ，大量華人 犯罪集團經營的大麻種植場大量湧現，東岸的緬因州 也不例外。不法之徒收購土地興建大麻場，或購買住宅在屋內種大麻，還從事洗錢、剝削黑工、販運人口、經營妓院等活動，形成龐大犯罪網。

緬因州大麻合化，居民可合法種植少量大麻作醫藥用，但是華人卻營運非法大麻場。地方媒體NewsNation報導，在鄉郊地方常見在民宅內大規模種大麻，並且涉及中國的有組織犯罪團夥。

位處緬州中部的佩諾布斯科特郡(Penobscot County)，當地警長莫頓(Troy Morton)表示，人口販運、洗錢、詐欺、走私非法農藥等，隨著非法大麻場進入該州。

2025年7月，聯邦司法部起訴7名中國公民非法種大麻，檢察官稱，這個犯罪集團利用麻州及緬州的獨棟房屋，變成大麻屋，由種植到分銷等一條龍運作，同時參與洗錢、偷渡、毒品走私等活動。

在科林納鎮 (Corinna)，當局就在一間華人大麻屋內發現了3700株大麻，令人啼笑皆非的是，這間大麻屋距離鎮政府辦公室僅約50碼。

該鎮的建築及法規檢查員坦佩斯塔(Al Tempesta)指出，犯罪團夥是透過包括地產經紀等中間人，購買房子後變成大麻屋，在申請電力升級時甚至堂而皇之的寫上「用於種植大麻」。他更指每個鎮最少有二到三間大麻屋。

緬因新聞網Maine Wire獲得的一份房地產轉讓稅文件顯示，獲贈予房子的人住在中國，轉讓文件的代理人是房地產律師密爾斯(Paul Mills)，他是緬州民主黨州長珍娜特·密爾斯(Janet Mills)的兄長。

州長密爾斯本身很少談及大麻場問題，早前在一個記者會上，當被問及華人非法大麻場對國家安全的影響時，她表示問題與記者會無關而拒答。

緬州大麻政策辦公室主任胡達克(John Hudak)，大多數被抓獲的非法種植大麻者，都是利用醫藥用大麻種植許可證來大規模種大麻，由於申請容易，變成一個漏洞。