外星人是真的？歐巴馬改口稱是「開玩笑」

前總統歐巴馬 (Barack Obama)近日在受訪時一句「外星人是真的，但我沒見過」引發網路熱議。他事後澄清，強調任內未見任何外星人與地球接觸的證據，試圖為這段談話降溫。

根據眾生相(PEOPLE)雜誌報導，歐巴馬日前接受YouTuber兼政治評論員柯恩(Brian Tyler Cohen)快問快答訪問，被問到「外星人是否存在」時回答，「是真的，但我沒見過，」他還打趣提到內華達州 沙漠51區(Area 51)，表示並沒有地下設施藏著外星人，「除非有龐大陰謀，連美國總統都被蒙在鼓裡。」

此番言論在社群媒體 引發瘋傳與陰謀論揣測，歐巴馬隨後在Instagram發文「修正」其說法，表示當時是為了配合快問快答的節奏。但他必須釐清立場，因為他認為，從統計學來看，宇宙浩瀚無垠，確實極可能存在其他生命，但是由於星系間距離極其遙遠，因此，外星人造訪地球的機率微乎其微。他仍強調說，「在我擔任總統期間，沒有看到任何外星人與我們接觸的證據，真的沒有！」

事實上，歐巴馬過去也曾談及這個話題。2021年他在「詹姆斯柯登深夜秀」(The Late Late Show with James Corden)上開玩笑說，2009年剛上任時，曾詢問是否有秘密實驗室存放外星樣本與飛船，語帶幽默。

51區是位於內華達沙漠、冷戰時期的最高機密試驗場，圍繞該區的神祕性長期以來助長了不明飛行物愛好者之間的各種陰謀論。

2013年，中央情報局(CIA)承認該設施的存在，但否認有不明飛行物墜毀、黑眼外星人或偽造登月等說法。

解密文件在美國政府官員數十年來拒絕承認其存在之後，首次以51區的名稱提及這座占地8000平方哩的設施。

該基地一直是多款最高機密軍機的測試場地，包括1950年代的 U-2偵察機，以及後來的B-2隱型轟炸機。

