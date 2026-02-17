房租「貴到瘋狂」 87歲找69歲合租 甚至要每周打工3天

醫療和房租最先衝擊退休的高齡者，尤其自掏腰包醫療費用超乎想像。圖為住在華盛頓州的韋伯出示自己寫的訃聞。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，房租不斷上漲讓87歲老人費柏爾(Alan Ferber)難以負擔，找到69歲室友亞菲特(Daniel Yafet)分擔每月2000元租金 、位於紐約市 的500平方呎公寓，公寓位於四樓，沒有電梯，亞菲特睡在閣樓空間。費柏爾說，房租簡直「貴到瘋狂」。

根據哈佛住屋研究聯合中心(Harvard Joint Center for Housing Studies)研究統計，2024年全國有100多萬名65歲以上民眾跟沒有血緣關係的室友同住，人數比2019年增加16%。

費柏爾透過非營利銀髮族服務機構「紐約長者基金會」(New York Foundation for Senior Citizen)找到室友。身為單車車手的亞菲特被問到是否有退休 打算時答道：「如果退休了就不會住在紐約。」

「紐約長者基金會」1981年創立時，大多數前來求助的民眾是想要尋找另一半，但現在上門求助者幾乎全是面臨「負擔能力」(affordability)的問題。

亞菲特表示，曾經獨自租屋一段時間，後來覺得還是需要找室友分攤房租才行。該基金會提供免費配對服務，將擁有多餘臥室的「房東」與負責任、合適的「房客」配對，服務範圍涵蓋紐約市五大區。基金會的合租服務規定，其中一方必須年滿60歲。

報導指出，基本生活開銷成本一路增加，老年人經濟負擔日漸沉重。

網路貸款金融平台LendingTree最近研究指出，全國規模最大的50個城市裡，單臥公寓房租從2020年到2025年平均上漲41%，紐約市漲幅最大，五年期間單臥公寓房租上漲854元。

非營利機構「國家退休安全研究所」(National Institute on Retirement Security)最近報告指出，美國勞工平均儲蓄不到1000元。

如果沒有室友，能不能靠社安金支付日常生活所有開銷？費柏爾受訪答道：「勉強可以，但真正有幫助的辦法是每周去好市多(Costco)打工三天。」