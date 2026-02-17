IRS初估今年平均退稅2290元 分析：不同納稅人間差異大

許多民生物品漲價，生活壓力跟著變重。國稅局根據早期報稅數據，初步估算今年報稅季的平均退稅目前為2290元，較去年增加10.9%。（路透）

美國今年的報稅 期由1月26日開始至4月15日，國稅局 (IRS)根據早期報稅數據，初步估算今年報稅季的平均退稅 目前為2290元，較去年增加10.9%，但專家指這個數字尚不作準。

CNBC引述國稅局13日發布初步報稅數據指出，截至2月6日為止的報稅，退稅總額超過169億元，較去年同期增加1.9%。

但財長兼代理國稅局局長貝森特在同一天較早接受CNBC「財經論談」(Squawk Box)節目訪問時，表示退稅額增長22%。對於兩個數字的不同，目前尚不清楚貝森特所指的數據，是涵蓋到那一天的退稅，財政部對此也沒有置評。

國稅局在發布初步報稅數據時，形容今年的「平均退稅額表現強勁」，又說在針對工作所得抵稅（EITC）及額外兒童抵稅等項目作出退稅後，27日再公布的數字，將會顯示退稅額進一步增加。

但非營利智庫組織「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center) 稅務政策主任勞茨(Andrew Lautz) 認為，這些早期數據有誤導性，不能作準，就以2025年為例，國稅局截至10月17日為止，個人納稅人的平均的退稅金額為3052元。

他解釋，一般納稅人會在薪資中預扣所得稅，年終報稅時若預繳多了就會收到退稅。反之，少繳稅款就要補稅。在長達3個月的報稅季裡，退稅額會隨著時間變動。

勞茨指出，最近幾年的數據顯示，報稅季初期估算的退稅金額都比較低，到了2月中旬會大幅增加，再到了4月15日報稅限期前，退稅金額反會略有下降，因此這些高低起伏數字只能作為參考。

由於今年是期中選舉年，退稅金額自然成為重要政治議題之一。川普總統去年提出「又大又美法」時，承諾2026年將是歷來退稅金額最大的一年。為此新增多項稅收優惠及抵免，意味著許多打工仔將獲得退稅。

然而，稅務基金會(Tax Foundation)政策分析主管沃森(Garrett Watson) 說，不同納稅人之間的退稅額存在很大差異，不能一概而論。