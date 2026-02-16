我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

女力發威 「咆哮山莊」周末票房3480萬穩坐冠軍

編譯彭馨儀／綜合報導
女性觀眾捧場，英國古典文學名著「咆哮山莊」再度搬上大螢幕，首映周末即創下北美票房冠軍。(美聯社)
女性觀眾捧場，英國古典文學名著「咆哮山莊」再度搬上大螢幕，首映周末即創下北美票房冠軍。(美聯社)

艾莫芮德芬諾(Emerald Fennell)執導的「咆哮山莊」(Wuthering Heights)，大膽改編英國女作家艾蜜莉勃朗特(Emily Brontë)的原創，76%的觀眾都是女性，北美上映首周末票房3480萬元，榮登票房榜首，並獲得年度最高首映票房。到16日總統日假期結束，在3682家戲院的票房可望達到4000萬元。

這部由「芭比娃娃」女星瑪格羅比(Margot Robbie)和雅各艾洛迪(Jacob Elordi)主演的浪漫愛情片，講述凱西(Catherine)和希斯克里夫(Heathcliff)這對命運多舛的戀人的故事，14日情人節創下1400萬元票房。加總北美和76個國家和地區，預估全球票房將達到8200萬元。

「咆哮山莊」成為華納兄弟(Warner Bros.)連續第9部首映票房冠軍電影，製作成本是8000萬元，接下來2月27日在日本和越南上映，以及3月13日在中國大陸上映。

「咆哮山莊」在「爛番茄」(Rotten Tomatoes)上的新鮮度為63%，而首周末觀眾中只有51%表示會「絕對推薦」這部電影給朋友。此外，影迷給予該片的CinemaScore評分也僅為B級。

但還是擊敗周末上映的第2名索尼影業(Sony Pictures)的「山羊巔峰」(Goat)，唯一CinemaScore評分A級，目前全球票房達4760萬元，和「K-Pop 獵魔女團」(K-Pop： Demon Hunters)一樣也是A級評分，第3名亞馬遜美高梅影業(Amazon MGM Studios)的「犯罪101」(Crime 101)，男性觀眾占56%，但評分是B級，上映3天票房1510萬元，距離超過9000萬元的製作成本還有很長的路要走。

華特迪士尼影業(Walt Disney Studios)得益於「阿凡達3：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)和「動物方城市2」(Zootopia 2)，上映12周仍穩居票房前10名，本周末成為2026年全球票房破10億元的首家電影公司。

世報陪您半世紀

芭比 越南 迪士尼

上一則

艾普斯坦賣弄與諾貝爾和平獎前主席關係 還提到中國

下一則

冬奧開幕前被炒 2華郵記者堅持完成報導使命

延伸閱讀

「陽光女子合唱團」登頂台灣影史台片票房冠軍

「陽光女子合唱團」登頂台灣影史台片票房冠軍
娛樂／金馬年好萊塢預測：「奧德賽」將稱霸市場

娛樂／金馬年好萊塢預測：「奧德賽」將稱霸市場
觀影說劇／票房3天27萬 肖戰、趙露思包場救不了「替身拳手」

觀影說劇／票房3天27萬 肖戰、趙露思包場救不了「替身拳手」
肖戰包場也沒用？ 徐崢新片「替身拳手」3天票房不到30萬

肖戰包場也沒用？ 徐崢新片「替身拳手」3天票房不到30萬

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子