女力發威 「咆哮山莊」周末票房3480萬穩坐冠軍

女性觀眾捧場，英國古典文學名著「咆哮山莊」再度搬上大螢幕，首映周末即創下北美票房冠軍。(美聯社)

艾莫芮德芬諾(Emerald Fennell)執導的「咆哮山莊」(Wuthering Heights)，大膽改編英國女作家艾蜜莉勃朗特(Emily Brontë)的原創，76%的觀眾都是女性，北美上映首周末票房3480萬元，榮登票房榜首，並獲得年度最高首映票房。到16日總統日假期結束，在3682家戲院的票房可望達到4000萬元。

這部由「芭比 娃娃」女星瑪格羅比(Margot Robbie)和雅各艾洛迪(Jacob Elordi)主演的浪漫愛情片，講述凱西(Catherine)和希斯克里夫(Heathcliff)這對命運多舛的戀人的故事，14日情人節創下1400萬元票房。加總北美和76個國家和地區，預估全球票房將達到8200萬元。

「咆哮山莊」成為華納兄弟(Warner Bros.)連續第9部首映票房冠軍電影，製作成本是8000萬元，接下來2月27日在日本和越南 上映，以及3月13日在中國大陸上映。

「咆哮山莊」在「爛番茄」(Rotten Tomatoes)上的新鮮度為63%，而首周末觀眾中只有51%表示會「絕對推薦」這部電影給朋友。此外，影迷給予該片的CinemaScore評分也僅為B級。

但還是擊敗周末上映的第2名索尼影業(Sony Pictures)的「山羊巔峰」(Goat)，唯一CinemaScore評分A級，目前全球票房達4760萬元，和「K-Pop 獵魔女團」(K-Pop： Demon Hunters)一樣也是A級評分，第3名亞馬遜美高梅影業(Amazon MGM Studios)的「犯罪101」(Crime 101)，男性觀眾占56%，但評分是B級，上映3天票房1510萬元，距離超過9000萬元的製作成本還有很長的路要走。

華特迪士尼 影業(Walt Disney Studios)得益於「阿凡達3：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)和「動物方城市2」(Zootopia 2)，上映12周仍穩居票房前10名，本周末成為2026年全球票房破10億元的首家電影公司。