冬奧開幕前被炒 2華郵記者堅持完成報導使命

圖為國際奧委會主席柯芬特里(右一)在本屆冬奧的米蘭媒體中心與記者聊天。(美聯社)

華盛頓郵報本月初宣布大裁員 ，砍掉約三分之一人力，裁撤數百名記者，地方新聞、國際新聞、體育新聞等部門大幅縮編，部分採訪米蘭冬季奧運 的記者到了義大利後才收到裁員通知，不過仍有人堅持留在現場完成報導。

美聯社報導，華郵 是在本屆冬奧開幕前兩天的2月4日，宣布編採大改革及啟動大裁員。在此之前原已決定將派往義大利採訪的14名體育新聞員工，不是被開除就是取消行程，儘管後來派出四人到現場報導，可是他們在開幕前一刻還是收到裁員通知。

這四人裡以斯弗魯加(Barry Svrluga)最為資深，他首次採訪奧運是2004年夏天在雅典，2006年第一次報導冬奧，即義大利都靈冬奧。20年後重訪義大利，人都到了科爾蒂納(Cortina)主賽場，卻收到裁員通知，變成一個即時丟飯碗的記者。

在裁員消息傳出後，曾經接受過他訪問的人士及同業紛紛聯繫他。他總是說不想成為新聞的主角，只想報導新聞，堅持記者天職繼續採訪下去。

斯弗魯加向美聯社的同業說，「他們(華郵資方)可以撤銷我們的體育版，但從某種意義上說，他們無法奪走我們的精神。」

今年是斯弗魯加第12次報導奧運新聞；他說，奧運精神就如新聞報導的團隊精神，這對報社和體育版讀者都大有裨益。

他說本屆奧運的最後一篇專欄文章，是他為華郵撰寫的最後一篇報導，然後他會盡情享受奧運賽事以及在義大利的時光。

另一個堅持在現場採訪的是卡彭特(Les Carpenter)是第八次報導奧運，負責在米蘭賽場報導花式滑冰、競速滑冰和冰球等項目。

他說，華郵體育版一直與讀者保持非常緊密的聯繫，因此必須留下為他們講述本屆奧運會的故事，如果這是華郵體育版的最後一次報導奧運，那就得把最好的內容呈現給忠實讀者。

華郵還有另外兩名記者，分別是馬爾斯(Rick Maese)和塞繆爾斯(Robert Samuels)；馬爾斯在博爾米奧(Bormio)賽場報導男子高山滑雪及滑雪登山等項目，塞繆爾斯原是國內新聞記者，這次到米蘭支援採訪花絮新聞。