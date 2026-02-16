NBC女主播母親遭綁架 住家附近發現疑似犯案手套 DNA送匹對

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
聯邦調查局探員在失蹤的)84歲婦人南茜‧葛瑟瑞住家附近找到了一隻黑色手套， 目前已經採集DNA樣本送至全國DNA資料庫進行比對。(路透)
聯邦調查局探員在失蹤的)84歲婦人南茜‧葛瑟瑞住家附近找到了一隻黑色手套， 目前已經採集DNA樣本送至全國DNA資料庫進行比對。(路透)

國家廣播公司(NBC)主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)84歲母親南茜(Nancy Guthrie)在亞利桑納州被綁架失蹤逾兩周，皮瑪郡(Pima County)警長辦公室13日搜查距離南茜住家不到2哩的一處住宅，並未逮捕任何人，不過最新消息指出聯邦調查局(FBI)找到了一隻黑色手套，似乎與監視器影片中看到嫌犯所戴的手套相符，目前已經採集DNA樣本送至全國DNA資料庫CoDIS(Combined DNA Index System)檢查。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這隻手套是調查人員在房屋附近各個區域收集到的約16隻手套之一，但其他大部分手套都是調查人員工作時丟棄的手套。聯調局在一份聲明中表示，該手套的樣式與調查人員不同，似乎與監視器影片裡中等體型的蒙面持槍男子手套相符。聯調局稱14日收到了手套上生物證據檢測的初步結果，待15日確認後便能將其以所謂的「未知男性資料」輸入CoDIS中。

但即使比對成功也不一定能破案，聯調局表示DNA配對對象為一名男性，與南茜的DNA不符；遺留手套的人未必是潛在嫌疑人，甚至可能與本案無關。執法專家表示這充其量只能算是一條有用的線索。

據多個執法部門消息人士稱，目前為止調查人員已經搜查了至少兩棟房屋，13日晚間一名被搜查住所的男子及一位在車內被攔查名為卡洛斯(Carlos)的男子皆已排除為嫌疑犯。調查人員也傾向於將南茜的任何親屬排除為嫌疑犯，不過也提醒目前尚未正式排除任何人的嫌疑，仍在繼續追蹤其他線索。

CoDIS是聯調局建立的大型DNA資料庫，DNA樣本會被提交到CoDIS中以查看是否能比對出相符結果，被視為現代史上最強大的破案工具之一。根據FBI資料，CoDIS目前收錄約1900萬筆罪犯DNA檔案，以及超過100萬筆鑑識DNA檔案。截至2025年11月，CoDIS已產生超過78萬1492次比對命中，並協助超過75萬8000起案件的調查。除了追查兇手及嫌犯，這套系統也被用來偵破懸案，或是為遭錯誤定罪的人洗清冤屈。

