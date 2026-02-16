司法部稱公布所有艾普斯坦檔案 「300人名單」中赫見權貴名流

已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。（美聯社）

司法部 14日證實淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關檔案已全數公諸於世，並提供一份牽涉其中300人名單，赫見政商權貴名流大名，不過國會朝野議員認為公開的檔案數量不足，質疑有關鍵資料仍被隱藏。

據紐約郵報(NY Post)報導，司法部長邦迪(Pam Bondi)與副部長布蘭奇(Todd Blanche)聯名向參眾兩院司法委員會(Judiciary Committees)發函證實：「司法部公布一切司法部持有、與九種不同類別相關的紀錄、文件、通信和調查資料。」並強調公布的所有紀錄均「未以任何理由(如令人尷尬、損害名譽或涉及政治敏感性)而予以扣留。」

這份300人名單包括政界重量級人士：現任總統川普、前總統柯林頓夫婦(Bill Clinton、Hillary Clinton)與歐巴馬夫婦(Barack Obama、Michelle Obama)、前副總統賀錦麗(Kamala Harris)、前眾院 議長裴洛西(Nancy Pelosi)、眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries，紐約州)等。

至於科技界則包括微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)、臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)、特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)等也名列其中。

演藝圈則有歌壇天后碧昂絲(Beyoncé)與饒舌歌手Jay-Z夫婦、知名歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、波諾(Bono)等；還有好萊塢導演伍迪艾倫(Woody Allen)、影帝勞勃狄尼洛(Robert De Niro)、「天才老爹」比爾寇司比(Bill Cosby)；其他名流則有英國哈利王子(Prince Harry)、已故教宗若望保祿二世(Pope John Paul II)。

出現在名單並不表示有任何不當行為，也不代表與艾普斯坦有任何接觸。

不過共和黨籍眾議員 馬西(Thomas Massie，肯塔基州)以司法部「簽署審議程序特權，以阻止部分文件的公開」為由，質疑關鍵檔案尚未公布：「他們必須公開關於是否起訴、是否展開調查等決策的內部備忘錄、筆記和電子郵件。」還有民主黨籍眾議員康納(Ro Khanna，加州)也透過社群平台X譴責司法部混淆視聽並呼籲：「公布全部檔案，停止包庇性侵者，只要隱蔽倖存(受害)者名字。」