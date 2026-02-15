我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

「辛普森家族」800集了 創作團隊回應「預言傳說」：很多都假的

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
創作「辛普森家庭」的漫畫家格羅寧6日出席播出第800集的慶祝活動。(美聯社)
創作「辛普森家庭」的漫畫家格羅寧6日出席播出第800集的慶祝活動。(美聯社)

「辛普森家庭」(The Simpsons)第800集15日在福斯電視台播出，歷經近40年、37季，創下鮮少卡通影集能夠企及的里程碑。無論是滑稽鮮明的角色、無厘頭的笑點，或是粉絲津津樂道的「預言」情節，都是讓辛普森家庭長青不衰的原因。

美聯社報導，辛普森家庭成為全球經典，一路走來飽受爭議。創作該劇的漫畫家格羅寧(Matt Groening)回憶起美國學校一度認為劇中霸子(Bart)被視為構成課堂威脅的往事，卻樂在其中。「如果你穿著霸子的『後段班』T恤去上學，還會被趕出去，那簡直是我們最好的宣傳。」

當福斯高層詢問這部作品是給小孩還是成人看時，創作團隊的選擇影響深遠，「我們說是給成人的，那是我們做過最重要的決定，因為這讓我們能寫出各式各樣的笑話。」

隨著網路時代來臨，也出現新一群辛普森家庭的批評者。格羅寧坦言，「宅神」(Comic Book Guy)這個角色──鎮上永遠不滿的漫畫店老闆──其實就是為回應早期網友動不動就說新集數是「史上最爛」而創造來反諷酸民們，「我喜歡分析和評論，但不好笑、很無聊這種評語最讓我惱火，因為那是最懶惰的反應。」

這部卡通「預測未來」的能力早已成為網路傳說，如2000年一集裡，花枝(Lisa)從「Donald Trump總統」接任總統的橋段。執行製片人強恩(Al Jean)的解釋很簡單：「那些預測其實都是巧合。」但另位製作人指出，如今科技反而讓預言變成假訊息，「現在那些預測幾乎都是假的，很多都是AI做的，大家還驚呼辛普森怎麼做到的？這讓我對人類的輕信感到絕望。」

現實明星客串一直是影集特色之一，從麥可傑克森到女神卡卡，或是滾石樂團都曾登場。麥可傑克森1991年在「Stark Raving Dad」一集中客串，還是他親自打電話促成的。格羅寧回憶他晚上10時還在辦公室時電話響起，對方說他是麥可傑克森，他立刻以為是惡作劇便掛掉電話，結果鈴聲又再響起請他別掛斷。不過美國總統們從未答應製作團隊的客串邀約，強恩說他覺得未來總統們也不會答應。

強恩說，現在已經製作了800集，非常慶幸沒有位這部卡通設定一個宏大的主線，「每集結尾一切又回到了原點。毫無疑問這正是這部劇長盛不衰的重要原因…這部劇似乎永無止境，我們至少會做到第40季，全力以赴。」

談到影集未來，格羅寧一如既往帶著諷刺幽默：「我們是時間旅行者，所以可以告訴你辛普森家庭1000年後還會播出，只是粉絲到時候仍會抱怨它已經走下坡500年了。」

世報陪您半世紀

女神卡卡 AI

上一則

NBC名主播母遭綁失蹤 家中發現不明DNA

下一則

500公尺和1000公尺男子速滑 21歲新星雙金入袋還刷新2紀錄

延伸閱讀

瑞銀示警AI顛覆力衝擊信用市場 年底違約或破千億美元

瑞銀示警AI顛覆力衝擊信用市場 年底違約或破千億美元
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
甘迺迪與貝塞特傳奇愛戀 「愛情故事」影集惹家屬反彈

甘迺迪與貝塞特傳奇愛戀 「愛情故事」影集惹家屬反彈
孫協志再婚夏宇童 驚爆婚禮前差點出大包

孫協志再婚夏宇童 驚爆婚禮前差點出大包

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了