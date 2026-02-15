我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回王毅 日：有國家以武力威嚇企圖單方面改變現狀

情人節撞農曆新年 布碌崙華社花市熱

海岸防衛隊稱政府停擺重挫士氣 籲國會勿斷國安部預算

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隸屬於國土安全部的海岸防衛隊，因為受到移民執法爭議致使國安部的預算經費在國會被擱置，但仍要無薪上崗，各項工作不停。圖為海防隊員11日在紐約港內執勤，確使航道暢通。(美聯社)
隸屬於國土安全部的海岸防衛隊，因為受到移民執法爭議致使國安部的預算經費在國會被擱置，但仍要無薪上崗，各項工作不停。圖為海防隊員11日在紐約港內執勤，確使航道暢通。(美聯社)

海岸防衛隊(Coast Guard)代理副司令艾倫中將(Vice Adm. Thomas Allan) 11日在眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)作證時，請求國會議員不要讓國土安全部預算中斷。艾倫提出警告說，國土安全部這波停擺不僅影響海岸防衛隊薪資發放，還將導致人員士氣重挫，影響招募工作。

艾倫作證時說：「在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)值勤的槍砲士官(Gunner's Mate)操作著武器還被伊朗船艦尾隨時，不應該還要一邊擔心著家裡是否繳得起房租。」

他說：「航空救難特勤人員從直升機垂降到險惡的海域時，不應該還要擔心家人這星期是否買得起日用雜貨。」

艾倫指出，海岸防衛隊5萬6000名現役及預備役官兵和文職人員的薪水將受衝擊。他表示，即使只是幾天停擺，薪資與士氣都將受到影響，還影響海岸防衛隊在人力短缺之際的招募與留任能力。

不過，艾倫作證之後，兩黨還是沒能在期限之前達成協議，國土安全部臨時預算用罄，14日零時過後開始停擺，受到影響的轄下機關包括海岸防衛隊、移民與海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)、聯邦緊急事故管理總署(FEMA)以及聯邦運輸安全管理局(TSA)。

財務諮詢網站NerdWallet資深經濟學家伊莉莎白‧雷特納(Elizabeth Renter)對今日美國報說，政府長期停擺頗為罕見，短期停擺雖然對長遠宏觀經濟影響有限，但對聯邦雇員仍帶來重大衝擊。

她表示，必要聯邦員工(essential federal staff)因為國會議員無法達成協議而導致無薪可領，時間拖長之後將對薪資受到威脅感到越來越沉重的無力感。

雷特納表示，雖然這次停擺風波受到影響的機構較少，但其中許多員工屬於必要人員，如果停擺持續拖下去，這些員工便將面臨薪水延發的威脅。

國際信評機構穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學家詹迪(Mark Zandi)受訪時則指出，相信這次停擺可能只會持續幾天。他表示：「如果拖很久，我真的會感到意外。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

海岸防衛隊代理副司令艾倫中將(中)，赴國會作證。(美聯社)
海岸防衛隊代理副司令艾倫中將(中)，赴國會作證。(美聯社)

世報陪您半世紀

國土安全部 眾院 邊境

上一則

4400案判違法拘禁 ICE續羈押移民 司法部派700律師抗告

下一則

華人饕客陳戴維 品嘗記錄8400家中餐館 尋覓華人歷史

延伸閱讀

撤出明州暫休兵 國安部無大規模掃蕩計畫

撤出明州暫休兵 國安部無大規模掃蕩計畫
諾姆傳與首席顧問婚外情 亂了國安部 川普也「不舒服」

諾姆傳與首席顧問婚外情 亂了國安部 川普也「不舒服」
零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺
威爾史密斯遭控「性剝削」與妻關係緊張 回歸好萊塢遙遙無期

威爾史密斯遭控「性剝削」與妻關係緊張 回歸好萊塢遙遙無期

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了
知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」

知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」
全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首