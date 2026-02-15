4400案判違法拘禁 ICE續羈押移民 司法部派700律師抗告

明尼蘇達大學校園內學生持牌抗議移民局ICE探員執法。(美聯社)

路透根據法院紀錄分析顯示，目前已有逾4400項判決裁定移民 暨海關執法局(ICE )違法拘禁移民，然而川普 政府依然不為所動，動員司法部超過700位律師來應付相關訴訟，ICE甚至以欺騙手段拒不遵守法院判決。

路透指出，自去年10月ICE展開掃蕩移民，無限期拘留移民與進行大規模驅逐等行動以來，全美共有超過400位法官，做出4421項判決ICE行動違法。這些判決主要是集中在川普政府不顧已有30年歷史的一項關於移民的聯邦法律，即是已住在美國的移民在其相關案件於移民法庭審理期間，得以交保。

西維吉尼亞州聯邦地區法官強生(Thomas Johnson)表示，儘管法律已明文規定，但是川普政府卻是堅持法院應該重新定義現行法律。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)辯稱，川普總統是在美國人民授權下執行聯邦移民法律。保守派的紐奧良上訴法院巡迴法官瓊斯(Edith Jones)則是支持川普政府的說法，他表示，「不能因為前任政府沒有充分執行拘留移民的法律，就代表現任政府沒有相關權力。」

在川普總統的命令下，ICE拘禁移民人數迄2月止已達6.8萬人，較川普去年就職前增加約75%。而自川普上台以來，遭到ICE拘留的移民總共已提出逾2萬200件聯邦訴訟，要求釋放。

面對排山倒海而來的訟訴案件，司法部已大量調派通常是處理刑事訴訟的侓師來支援有關人身保護今的官司。路透調查發現，司法部目前有超過700名律師代表政府應對移民相關訴訟，其中有五位律師，每人負責人身保護令訴訟案件超過1000件以上。司法部官員表示，政府律師壓力沉重。

由於訴訟程序冗長，有些法官發現ICE有不顧釋放移民的法院命令，繼續羈押移民的情事。明尼蘇達州首席法官施爾茲(Patrick J. Schiltz)上個月就指出，川普政府在76宗訴訟中違反了96項裁決。

紐約東區聯邦法官喬杜里(Nusrat Choudhury)也指出，ICE公然違反與藐視法院命令，將一名墨西哥男子遺送出境，然而卻謊稱這名男子仍在新澤西，等候其案件的審理。

