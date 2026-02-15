渴望面對面交流 Z世代棄約會軟體求助現實媒婆

一對情侶在花海中熱情擁問自拍，人人嚮往浪漫邂逅的愛情故事，但現實生活中難以實現，愈來愈多Z世代單身人士轉而向傳統的婚姻介紹所求助。(美聯社)

隨著約會軟體用戶數量減少以及用戶疲勞增加，愈來愈多Z世代單身人士開始尋求演算法之外的方式，轉向傳統的婚姻介紹所，為自己篩選適合交往的潛在結婚對象。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，定居紐約、現年28歲阿瑪迪(Shardil Ahmad)回憶曾在地鐵 巧遇一位女子的經歷時坦言：「我自認為是個浪漫的人，特別喜歡『浪漫邂逅』之類的故事，」因此當母親建議尋求媒婆結交對象時，這位第一年住院醫師反彈表示：「我想要自己去找到這個人。」不過艾哈邁德每周工作六天，根本沒有閒暇時間在醫院以外的地方約會，於是同意加入婚友社。

在新冠疫情 期間，Tinder和Hinge之類的約會應用程式使用量創下歷史新高，Tinder單日滑動次數達到30億次，六年過去，隨著用戶對約會軟體感到失望並開始退出，Tinder和Hinge母公司Match Group近期發現，付費用戶數量較去年同期減少5%。

與此同時，愈來愈多Z世代渴望面對面交流，因此逐漸遠離約會軟體，另闢交友管道，婚友社Agape Match創辦人、家族第四代媒婆阿夫吉蒂迪斯(Maria Avgitidis)指出：「他們許多人都是透過Zoom完成高中或大學學業，所以真的很希望體驗真實生活。」

丕優研究中心(Pew Research Center)最新研究發現，18至34歲未曾結婚的成人有近七成坦承希望步入婚姻殿堂，而且無論男女，結婚意願幾乎相同，也讓傳統婚友社起死回生，阿夫吉蒂迪斯指出：「顧客利用我們平台的原因出現重大變化，他們非常欣賞並重視真實，而且無關是否符合某種特定審美標準。」

婚友社根據服務項目，收費從幾千元至數十萬元不等，Agape為高端客戶收取的服務費從3萬元起跳，甚至可以高達10萬元，實在非普通Z世代負擔得起，也讓阿瑪迪一度質疑加入的必要性：「我為何要花這麼多錢在愛情上？」但經過篩選的配對對象以及精心安排的約會，最終讓他覺得物超所值：「如果時間和經濟條件允許，我會建議人人嘗試一下。」