我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

渴望面對面交流 Z世代棄約會軟體求助現實媒婆

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一對情侶在花海中熱情擁問自拍，人人嚮往浪漫邂逅的愛情故事，但現實生活中難以實現，愈來愈多Z世代單身人士轉而向傳統的婚姻介紹所求助。(美聯社)
一對情侶在花海中熱情擁問自拍，人人嚮往浪漫邂逅的愛情故事，但現實生活中難以實現，愈來愈多Z世代單身人士轉而向傳統的婚姻介紹所求助。(美聯社)

隨著約會軟體用戶數量減少以及用戶疲勞增加，愈來愈多Z世代單身人士開始尋求演算法之外的方式，轉向傳統的婚姻介紹所，為自己篩選適合交往的潛在結婚對象。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，定居紐約、現年28歲阿瑪迪(Shardil Ahmad)回憶曾在地鐵巧遇一位女子的經歷時坦言：「我自認為是個浪漫的人，特別喜歡『浪漫邂逅』之類的故事，」因此當母親建議尋求媒婆結交對象時，這位第一年住院醫師反彈表示：「我想要自己去找到這個人。」不過艾哈邁德每周工作六天，根本沒有閒暇時間在醫院以外的地方約會，於是同意加入婚友社。

在新冠疫情期間，Tinder和Hinge之類的約會應用程式使用量創下歷史新高，Tinder單日滑動次數達到30億次，六年過去，隨著用戶對約會軟體感到失望並開始退出，Tinder和Hinge母公司Match Group近期發現，付費用戶數量較去年同期減少5%。

與此同時，愈來愈多Z世代渴望面對面交流，因此逐漸遠離約會軟體，另闢交友管道，婚友社Agape Match創辦人、家族第四代媒婆阿夫吉蒂迪斯(Maria Avgitidis)指出：「他們許多人都是透過Zoom完成高中或大學學業，所以真的很希望體驗真實生活。」

丕優研究中心(Pew Research Center)最新研究發現，18至34歲未曾結婚的成人有近七成坦承希望步入婚姻殿堂，而且無論男女，結婚意願幾乎相同，也讓傳統婚友社起死回生，阿夫吉蒂迪斯指出：「顧客利用我們平台的原因出現重大變化，他們非常欣賞並重視真實，而且無關是否符合某種特定審美標準。」

婚友社根據服務項目，收費從幾千元至數十萬元不等，Agape為高端客戶收取的服務費從3萬元起跳，甚至可以高達10萬元，實在非普通Z世代負擔得起，也讓阿瑪迪一度質疑加入的必要性：「我為何要花這麼多錢在愛情上？」但經過篩選的配對對象以及精心安排的約會，最終讓他覺得物超所值：「如果時間和經濟條件允許，我會建議人人嘗試一下。」

世報陪您半世紀

地鐵 疫情 哥倫比亞

上一則

國際太空站首次「醫療撤離」 美法俄4太空人抵達接棒科研任務

下一則

「辛普森家族」800集了 創作團隊回應「預言傳說」：很多都假的

延伸閱讀

母親的求學之路(上)

母親的求學之路(上)
「丫頭」堂哥

「丫頭」堂哥
冬天人會變醜？3招搶救乾燥暗沉肌

冬天人會變醜？3招搶救乾燥暗沉肌
理財百科／新年加薪別急著花錢 這是增加儲蓄好時機

理財百科／新年加薪別急著花錢 這是增加儲蓄好時機

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了