我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回王毅 日：有國家以武力威嚇企圖單方面改變現狀

情人節撞農曆新年 布碌崙華社花市熱

國土安全部進入局部停擺 機場安檢首當其衝

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國土安全部確定14日將因預算無法到位而停擺。示意圖（美聯社）
國土安全部確定14日將因預算無法到位而停擺。示意圖（美聯社）

由於國會無法在期限前就年度撥款達成協議，美國國土安全部（DHS）今天進入局部停擺狀態，率先衝擊到的是負責全國機場旅客與行李安檢的運輸安全局（TSA）。

數以千計政府員工，從機場安檢人員到災害救援官員，將被迫休無薪假，或在未支薪情況下繼續工作，直到國會就撥款達成協議。

這場預算爭議的核心是國土安全部轄下的移民暨海關執法局（ICE），該機構的探員在明尼阿波利斯大規模掃蕩行動與抗議活動期間，射殺兩名美國公民。

民主黨反對為國土安全部提供任何新資金，直到ICE的執法方式進行重大改革。他們特別要求縮減巡邏行動、禁止ICE探員在執法時戴面罩，以及規定探員進入私人財產前必須取得司法搜查令。

聯邦眾院少數黨民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）昨天表示：「川普和共和黨人已經決定，他們對讓ICE受到控制毫無興趣。」

傑佛瑞斯在記者會上說：「需要進行重大改變，否則，共和黨已決定部分關閉聯邦政府。」

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）先前將責任歸咎於在野黨，並在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「民主黨正因政治與黨派因素，將我們的政府推向另一次停擺。」

白宮持續與民主黨人交涉，但雙方未能在國會休會前達成協議。儘管參眾兩院議員已於12日展開為期10天的休假，但兩院均已接獲通知，若談判取得突破性進展，全體議員須隨時準備返回華府。

國土安全部雖然停擺，ICE本身仍可依據去年政府支出法案核准的資金繼續運作。

主要衝擊將落在其他機構，包括負責天然災害應變的聯邦緊急事故管理總署（FEMA）。

負責機場安檢的運輸安全局稍早也在社群平台X警告，若停擺持續，可能導致等候時間延長與航班取消。

目前難以預測安檢問題是否、何時或在哪裡出現，因此旅客應提早抵達機場，預留更多時間通過安檢。

這是川普第2任期內的第3次政府停擺，其中包括去年10月至11月長達43天的創紀錄關閉。

本月稍早，政府才因同樣涉及國土安全部的撥款問題，結束一次為期4天的較小規模部分停擺。

▼收聽一洲焦點Podcast：

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

國土安全部 ICE 民主黨

上一則

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

下一則

調查招生涉種族爭議 聯邦訴哈佛大學拒交資料

延伸閱讀

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺
國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事

國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事
參院程序表決未過關 國土安全部2/14將停擺

參院程序表決未過關 國土安全部2/14將停擺
文件曝川普20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」

文件曝川普20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了
知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」

知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」
全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首