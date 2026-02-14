調查招生涉種族爭議 聯邦訴哈佛拒交資料

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
川普政府正式提告哈佛大學，指控校拒絕提供相關文件，沒有配合聯邦調查招生過程是否存在慮種族因素，歧視白人申請者。(路透)
綜合美聯社等報導，聯邦司法部13日向麻州聯邦法院提出訴訟，指哈佛阻撓調查是否存在潛在歧視行為，要求法官勒令該校交出相關紀錄。

司法部長邦迪發聲明表示，「哈佛大未能向我們披露所需數據，以確保其招生過程並不存在歧視」。她又說會繼續努力，讓美國各大學實行擇優取錄政策，而非遵循多元、公平和包容(DEI)原則。

司法部是要求哈佛大學提供過去五年所有大學部、法學院及醫學院申請人的詳細資料，包括申請人的種族、性別、公民身分、考試分數、論文、課外活動及錄取結果，可說是鉅細無遺。

訴訟表示，司法部要求哈佛在2025年4月25日前提供這些數據，然而哈佛至今仍未提交。

負責民權官司的助理司法部長迪隆(Harmeet Dhillon)表示，哈佛拒不交出資料是個危險部號，暗示仍然存在對白人申請者的歧視，說「若然哈佛已停止種族歧視，就理應分享必要的數據來證明」。

面對相關訴訟，哈佛發聲明反駁，指該校遵守了最高法院有關禁止招生過程使用平權行動的裁決。

哈佛聲言「將繼續捍衛自身權益，抵制(川普政府)報復性行動。這些行動的起因只是哈佛拒絕放棄獨立性或憲法權利，以回應政府的非法越權行為」。

司法部強調，這次提出訴訟「僅是為了迫使哈佛提供招生過程中，是否考慮存在與種族有關的文件」，並未指控哈佛有歧視行為，也未有要求哈佛作出經濟賠償或直接取消其聯邦資助資格。

這次訴訟是川普政府與哈佛角力的最新進展，去年哈佛拒絕川普政府連串要求後，即對面對削減數十億元的經費及其他制裁。總統川普多次表示雙方正敲定恢復聯邦撥款協議，然而協議最終未能達成。川普2月2日聲稱哈佛必須支付10億元作為任何協議的一部分，金額是他先前要求的兩倍。

種族歧視 司法部 川普

