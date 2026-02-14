佛州華人涉海外郵購K毒 藏在空心蠟燭準備出售

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
警方搜索嫌犯住處發現一個包裹內裝有20支大型蠟燭，內部已被挖空，殘留的白色結晶狀物質，經檢測呈K他命陽性反應。(赫南多郡警長辦公室)
警方搜索嫌犯住處發現一個包裹內裝有20支大型蠟燭，內部已被挖空，殘留的白色結晶狀物質，經檢測呈K他命陽性反應。(赫南多郡警長辦公室)

佛羅里達州赫南多郡(Hernando County)警方表示，一名持工作簽證入境的中國公民，涉嫌自海外郵寄大量K他命至美國，並將毒品藏於挖空的大型蠟燭內意圖販售，日前在斯普林希爾(Spring Hill)被捕。

據當地FOX13電視台報導，赫南多郡警長辦公室表示，警方接獲線報指出，斯普林希爾一處住宅有人從境外郵寄大量俗稱K他命的鹽酸氯胺酮(ketamine hydrochloride)。警方隨後前往搜索嫌犯住處時，發現一個包裹內裝有20支大型蠟燭，但內部已被挖空，並用來夾帶白色結晶狀物質。經檢測呈K他命陽性反應，警方表示，將K他命自蠟燭中取出後，總重量約11磅。

嫌犯鄭亭(Ting Zheng，音譯)目前已遭逮捕，並被控持有K他命意圖販售及持有吸毒器具。鄭亭為中國籍公民，持工作簽證在美居留。由於案情性質，赫南多郡警長辦公室隨後通報聯邦移民暨海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE)，ICE表示已知悉此案，並將持續關注案件進展，未來可能採取移民執法行動，包括發出拘留請求。

目前偵查人員仍在追查這批毒品的來源地，至於鄭亭具體的販售對象與動機仍有待進一步釐清。

K他命是一種強效解離性麻醉劑，合法用途包括醫療與獸醫麻醉、止痛及緊急處置，近年在嚴格醫療監管下，也被用於治療難治型憂鬱症等精神疾病。不過，赫南多郡警長辦公室提醒，在合法醫療用途之外，K他命常因其致幻和鎮靜效果而被當作非法毒品濫用。此外，它也常被用於輔助性侵(即「迷姦藥」)，讓受害者在不知情下服用後會導致意識混亂、記憶喪失及身體失能。

持工作簽證入境美國的中國公民鄭亭(Ting Zheng，音譯)涉嫌自海外郵寄大量K他命至美國，並將毒品藏於挖空的大型蠟燭內意圖販售。(赫南多郡警長辦公室)

