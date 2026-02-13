美國人喘口氣...房租緩漲、汽油降價 通膨近5年新低

由於房屋租金漲幅放緩、汽油價格下跌，1月份消費者物價指數同比增幅為2.4%，低於去年12月的2.7%。(美聯社)

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)13日公布，由於房屋租金 漲幅放緩、汽油價格下跌，1月份消費者物價指數(CPI)同比增幅為2.4%，低於去年12月的2.7%，距聯準會2%目標不遠；去除波動較大的食品及能源價格後，核心指數僅上漲2.5%，創2021年3月以來最小漲幅。

全美民眾五年來飽受物價飛漲之苦終可稍獲喘息。

1月消費者物價指數跨月上漲0.2%、核心指數則上漲0.3%。核心通膨因二手車價大跌而受到抑制。

威爾明頓信託(Wilmington Trust)首席經濟學者蒂利(Luke Tilley)表示，通膨持續放緩、沒有回升跡象，聯準會有籌碼進一步降息。

報告顯示，零售商紛紛將川普總統課徵家具、家電和服裝等商品進口關稅 所增加成本轉嫁給消費者，但在其他領域，川普推遲、取消或豁免部分關稅，關稅引發的物價漲幅被抵消。

個別項目看，1月家具價格跨月上漲0.7%、跨年 上漲4%；家電跨月上漲1.3%、跨年略漲； 服飾跨月上漲0.3%、跨年上漲1.7%。針對服務項目， 機票跨月飆漲6.5%、跨年僅上漲2.2%；音樂串流訂閱費跨月上漲4.5%、跨年上漲7.8%。

多類商品價格下跌或者漲幅明顯放緩，抵消整體物價上漲力道。其中，二手車價1月暴跌1.8%，創兩年最大跌幅；油價下跌3.2%，是過去四個月來第三次下跌、跨年下跌7.5%；食品雜貨1月跨月僅上漲0.2%，比前一個月的跨月漲幅0.6%明顯紓緩，跨年則上漲2.1%；飯店跨月小跌0.1%、跨年下跌2%。

在通膨指數佔三分之一的租金和房屋擁有成本去年12月都僅上漲0.2%，租金跨年僅上漲2.8%。

關稅導致部分商品成本增加，經濟學者預測業者未來幾個月會把成本轉嫁給消費者；不過蒂利說，高關稅導致部分消費者減少一些服務支出，迫使企業不得不降低價格，此外，去年招聘特別疲軟、薪資成長放緩，許多人仍對前景悲觀。

經濟學者提到，去年10月長達六周政府停擺導致租金數據失真、改採估算數據，人為的降低部分住房成本。

2022年因疫情後供應鏈受阻、消費支出激增而導致通膨率飆升至9.1%；2023年開始回落，2024年中便在3%左右穩定徘徊、去年持高。

