紐約聯邦準備銀行報告打臉川普 加徵關稅負擔 90%落在美企、民眾

川普總統去年4月2日宣布對世界各國全面加徵關稅。(美聯社)

川普 總統曾多次宣稱，他的對等關稅 是由外國承擔而不是美國民眾。然而據紐約聯邦準備銀行與哥倫比亞大學 合作報告顯示，事實並非如此；截至2025年11月，90%川普加徵的關稅是由美國消費者與企業埋單。

該報告檢視關稅的影響-最終由誰來承擔進口關稅成本。一般而言，商品的進口關稅，是由進口商向政府支付進口關稅，不過他們可以透過提高價格來轉嫁關稅成本，或是與供應商洽談對其有利的新合約。

川普宣稱外國供應商會負擔關稅成本，否則將無法進入廣大的美國市場。他1月30日在華爾街日報為文指出，「資料顯示關稅的負擔完全是落在外國生產商與中間商的身上，包括非美國的大型企業。」他寫道，「在很多情況下，高度仰賴出口的國家別無選擇，只有『吞下』關稅，以免因為無法進入美國市場而蒙受更為嚴重的損失。」

但紐約聯邦準備銀行與哥大的教告指出，自2025年1月到2025年11月止，關稅的經濟負擔大部分都落在美國企業與消費者身上。在2025年的前8個月，94%的關稅負擔都是由美國來承受。報告指出，「整體而言，美國企業與消費大眾在2025年持續承受高關稅的經濟負擔。」

盡管跡象顯示外國供應商在去年底年已開始承擔較多的關稅成本，這主要是由於新合約生效所致。但是在去年11月，關稅成本壓力仍有86%是由美國來承受。研究也顯示，在川普第一任總統任期，2018與2019年的關稅負擔是完全落在美國企業與消費大眾身上。

根據研究，過去一年的加權平均關稅率已由2.6%升至13%，進口物價因為川普的關稅政策上升了11%。

全美企業去年忙著減輕高關稅帶來的壓力，大型企業由於庫存多，並且擁有與供應商談判的籌碼，因此尚能承受進口關稅上漲，不致對消費者大幅漲價。但是小型企業所受影響嚴重，他們獲利率本來就低，又沒有與供應商談判的實力，最終只有向消者提高價格來轉嫁成本壓力，否則只有倒閉一途。