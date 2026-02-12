我的頻道

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

CBO估本年度預算赤字近1.9兆 川普經濟政策續惡化財政

編譯劉忠勇／即時報導
國會預算處預測，「大又美法」未來十年的預算期間會使美國赤字增加4.7兆美元，而移民減少則會再增加5000億美元。（美聯社）
國會預算處（CBO）11日預測，2026 財政年度的美國財政赤字將略增至1.853兆美元，可見在經濟成長偏低之際，美國總統川普的經濟政策整體而言並未改善國家財政狀況。

國會預算處指出，2026財政年度（也是川普上任後頭一個完整的年度）赤字約為國內生產毛額（GDP）的5.8%，與2025財政年度的5.7%（赤字為1.775兆美元）相差無幾。

然而，美國未來十年的赤字對GDP 比平均將達6.1%，並在2036財政年度達到6.7%，遠高於財政部長貝森特宣稱要縮減3%左右的目標。

國會預算處處長史瓦格（Phillip Swagel）發布新聞稿說：「鑒於未來十年的失業率預計將維持在5%以下，如此持續且龐大的赤字在歷史上相當罕見。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，國會預算處經常低估經濟成長，像2025年的GDP成長率便超過了CBO的預測。

德賽指出：「受惠於川普總統的經濟政策，更小的赤字和更高的成長將會削減而非增加美國的赤字對GDP 。」

雙方預測的主要分歧在於，國會預算處對經濟成長的預測顯著低於川普政府；CBO預測2026年實質GDP成長率（以第四季對比為基準）為2.2%，且接下來到2035年將放緩至平均約1.8%。

相較之下，川普政府官員近幾周預測2026 年經濟將強勁成長3%至4%；最近還預估，隨工廠和人工智慧資料中心的投資增加，第一季成長率可能超過6%。

國會預算處的預測是假設12月初的稅收、支出法律及關稅政策十年不變。美國政府的財政年度自10月1日起算。

國會預算處預測，人工智慧帶來的生產力提升對名目GDP的助益有限，每年僅約10個基點。這削弱了川普政府要求調降利率的關鍵論據。

國會預算處預測，美國十年期公債殖利率將維持在現有水準或略高，2027年約為4.3%，這對川普希望大幅降低消費者借貸成本的願景無疑是一大打擊。國會預算處預測聯準會今年僅會降息1碼（0.25 個百分點）。

國會預算處目前的預測顯示，2026財政年度赤字比該機構2025年1月的預測多出約1000億美元（增加8%）；而 2026至2035年間的累計增加的赤字則為1.4兆美元，增幅達6%。

國會預算處指出，川普的「大又美法」延長了2017年的減稅政策，並削減了包括醫療補助（Medicaid）在內的社會計畫支出，這將刺激今年的消費者支出和民間投資。根據預測，這項立法在未來十年的預算期間會使美國赤字增加4.7兆美元，而移民減少則會再增加5000億美元。

川普 殖利率 人工智慧

