我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

1月新增13萬職缺 遠超預期的7.5萬 或使聯準會推遲降息

編譯盧炯燊／綜合報導
就業市場在開年表現強勁，令人鼓舞，圖為芝加哥一家餐館上周掛出的招聘信息。(美聯社)
就業市場在開年表現強勁，令人鼓舞，圖為芝加哥一家餐館上周掛出的招聘信息。(美聯社)

美國就業市場2026年開局回暖，1月新增13萬個職位，表現遠超預期，失業率降至4.3%。但就業市場形勢良好，或會使聯準會推遲降息

綜合美聯社等媒體報導，聯邦勞工統計局(BLS)10日公布最新報告，上月非農就業新增職位13萬個，遠超市場預期的7.5萬，更遠多過2025年12月的4.8萬。在就業情況良好下，上月失業率4.3%，略低於預期的4.4%。

1月平均時薪月增0.4%，略高於預期0.1個百分點，年增3.7%。

但報告將2025年新增就業人數大幅下調至只有18.1萬個，是先前公布58.4萬個的三分之一，也是自2020年疫情爆發以來的最低水平。

報告出爐後，大多數經濟學者均認為是令人鼓舞的開局現象。

海軍聯邦信用合作社(Navy Federal Credit Union)首席經濟學者朗恩(Heather Long)表示，1月出乎意料強勁的新增就業，主要是由醫療照護與社會援助行業所驅動，但已足以穩定就業市場，是令人鼓舞的消息，特別是經過去年的招聘衰退之後。

醫療保健產業在上個月新增就業人數占了將近8.2萬，超過六成。製造業新增5000個工作機會，終結連續13個月的就業流失。聯邦政府則減少了3.4萬個職位。

招聘網站ZipRecruiter勞動經濟學者巴肖德(Nicole Bachaud)也認為，最新數據預示著「勞動力市場開始復甦」。她解釋，聯準會去年三度降息增強了雇主的招聘信心。

不過也有專家仍持懷疑態度，潘西恩宏觀經濟諮詢公司(Pantheon Macroeconomics)首席經濟師湯布斯(Samuel Tombs) 說，現在就斷言就業市場復甦還為時尚早，只能說勞動力市場是扭轉去年的頹勢。

聯準會一些官員曾指出，去年疲弱的招聘數據，說明借貸成本阻礙企業擴張，有需要降息。但現在就業強勁，這種觀點的說服力顯然不足。

川普總統一再要求短期內降息，這或使聯準會候任主席華許(Kevin Warsh)面臨壓力。

降息 聯準會 疫情

上一則

國會預算辦公室：未來10年赤字達23.1兆 比預測多1.4兆

下一則

曾與淫魔女友通信 洛杉磯奧運組委會主席獲准留任

延伸閱讀

華許的工作更棘手？非農就業數據意外報喜 五大重點一次看

華許的工作更棘手？非農就業數據意外報喜 五大重點一次看
美去年12月零售銷售0成長 反映嚴寒、關稅及通膨衝擊

美去年12月零售銷售0成長 反映嚴寒、關稅及通膨衝擊
川普喊美利率應全球最低、華許管降息就行 兩Fed決策官員唱反調

川普喊美利率應全球最低、華許管降息就行 兩Fed決策官員唱反調
川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%

川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃