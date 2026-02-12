國會預算辦公室：未來10年赤字達23.1兆 比預測多1.4兆

國會預算辦公室警告，未來十年聯邦赤字缺口高達23.1兆元，比先前預測的擴大。圖為川普總統去年在白宮推銷他的內政及預算政策。(美聯社)

國會預算辦公室(Congressional Budget Office，CBO)11日發布十年展望報告預測，長期聯邦赤字將持續惡化，債務也將不斷攀升，這主要是因支出增加，尤其是社安金(Supplemental Security Income, SSI)、俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險 (Medicare)以及債務利息的支出。與去年同期的分析相比，聯邦財政前景更糟。

報告納入共和黨「又大又美法」(One Big Beautiful Bill)、高關稅 以及川普 政府將數百萬移民從美國本土驅逐出境，預計2026年赤字將增加1000億元，2026年到2035年的赤字缺口達23.1兆元，將比先前預測擴大1.4兆元，而民眾持有的債務預計將從占GDP的101%上升至120%，超過歷史最高水準。

CBO表示，提高關稅雖然能透過增加3兆元的聯邦收入來抵銷部分赤字，但也會導致2026年至2029年期間通貨膨脹加劇。償還投資者的借款會擠占政府在道路、基礎建設和教育等支出，而這些支出可成為對未來經濟成長的投資。

CBO預測也表明，通膨率要到2030年才能達到聯準會2%的目標。

兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)執行副總裁伯克斯(Jonathan Burks)表示，「赤字如此巨大前所未有。」

伯克斯說，「政策制定者還有時間糾正，國會和政府應該立刻增加收入、削減開支，以及遏制主要成本的增長。」

國會議員主要透過設定支出上限和暫停債務上限來應對不斷增長的聯邦債務和赤字，並在美國接近法定支出上限時採取「非常規措施」。然而，這些措施往往伴隨著新的、大規模的支出或稅收政策，使得赤字居高不下。

川普總統成立政府效率部(DOGE)，目標是透過削減2兆元的浪費、欺詐和濫用支出來實現預算平衡。然而分析師估計，DOGE主要透過裁員，實際削減只有14億至70億元。

「皮特森基金會」(Peter Peterson Foundation)執行長皮特森(Michael Peterson)表示，CBO預測是給領導人提出聯邦財政路線代價高昂的緊急警告。