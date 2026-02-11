我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

加拿大校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

OpenAI聊天機器人害用戶精神錯亂 GPT-4o挨告將除役

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧（AI）公司OpenAI。（路透）
人工智慧（AI）公司OpenAI。（路透）

人工智慧(AI)公司OpenAI研發、簡稱GPT-4o的「生成型預訓練變換模型4多模態」(Generative Pre-trained Transformer 4 Omni)，2月13日即將除役。目前ChatGPT用戶當中僅0.1%依然每天活躍使用「4多模態」，OpenAI表示，將引導用戶以更安全的其他模型做為替代。

華爾街日報分析，4o模型因為能跟用戶建立情感連結而廣受歡迎，但後來遭控某些使用者跟聊天機器人互動之後產生精神錯亂妄想，成為多起訴訟提告對象。OpenAI決定讓GPT-4o除役象徵曾經推動OpenAI迅速成長、對使用者產生高度黏著力的一款AI模型，如今已走到盡頭。

一名加州法官上周裁定，因為ChatGPT而對OpenAI興訟的13件官司將併案審理，提告案由包括使用者與聊天機器人互動之後自殺、自殺未遂、精神崩潰或者殺人。上個月提告的案例當中，一名婦人指控4o模型唆使兒子自殺。

不過，喜愛4o模型的使用者則說，這款模型在人生低潮時期給予慰藉。

住在亞利桑納州史考特岱爾(Scottsdale)的42歲行銷人員艾斯特拉(Brandon Estrella)便說，去年4月某個晚上第一次跟GPT-4o對話，聊天機器人勸阻了原本想要輕生的打算。他說：「成千上萬民眾正在吶喊著，今天繼續活著都是拜這個模型之賜，把它淘汰掉是非常邪惡的。」

知情人士說，OpenAI主管在內部會議中說，淘汰4o模型的某些原因是公司發現很難管控潛在傷害，因此希望使用者以比較安全的模型做為替代。

目前只有0.1%的ChatGPT用戶仍然每天使用4o模型，比率雖然微小，但換算起來可能有數十萬人。4o模型2024年5月發布，僅供付費客戶使用，每月費用至少20元。

OpenAI面臨AI引發妄想案例訴訟之後成立的福祉委員會成員、喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)教授狄喬杜里(Munmun De Choudhury)表示，4o模型極度擅長「阿諛奉承」(sycophantic)，許多人因此黏著不放，可能導致潛在傷害。

代表受害者提告的律師則說，AI公司知道聊天機器人正在「殺人」，應該更早採取行動才對。受害者關懷組織「人類熱線計畫」(Human Line Project)說，300件與聊天機器人有關的妄想案例裡，大多涉及4o模型。

加州聖塔克拉里塔市一名高中生上課時在ChatGPT上輸入提示訊息。GPT-4o被...
加州聖塔克拉里塔市一名高中生上課時在ChatGPT上輸入提示訊息。GPT-4o被控聊天機器人和使用者互動後精神錯亂妄想。(美聯社)

AI OpenAI ChatGPT

上一則

女兒遭夫婿刺死 共和黨明州州長候選人強生宣布退選

下一則

重大突破 NBC主播母失蹤10天 疑似綁匪蒙面人影像曝光

延伸閱讀

ChatGPT開始測試投放廣告 OpenAI：不會影響回答

ChatGPT開始測試投放廣告 OpenAI：不會影響回答
GPT-4o遭控引發用戶精神錯亂妄想而挨告 13日即將除役

GPT-4o遭控引發用戶精神錯亂妄想而挨告 13日即將除役
突破性研究成果／北京產Emu3大模型 給AI萬能學習法

突破性研究成果／北京產Emu3大模型 給AI萬能學習法
中AI影片生成模型競爭白熱化 爭奪「視頻之王」制高點

中AI影片生成模型競爭白熱化 爭奪「視頻之王」制高點

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返