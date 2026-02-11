為和平而走 19名僧侶從德州出發 行腳15周終抵目的地華府

「為和平而走」的佛教僧侶10日抵達目的地華盛頓特區。（美聯社）

「為和平而走」(Walk for Peace)的佛教僧侶和狗狗「阿洛卡」(Aloka)10日抵達目的地華盛頓特區，他們走過橫跨波托馬克河(Potomac River)的鏈橋(Chain Bridge)，結束從德州 出發、歷時15周的跨州行腳，獲得大批民眾的歡迎。

僧侶準備在華府 待兩天，華府大都會警察局(Metropolitan Police Department)宣布沿線實施滾動式封路。

10日有近3500人肅靜進入美利堅大學(American University)的本德體育館(Bender Arena)。去年11月，在休士頓郊外被卡車撞倒的瑪哈達姆蓬馬桑法師(Maha Dam Phommasan)的腿被截肢，在華府附近與僧侶會合，坐著輪椅來到體育館。

沃恩(Jackson Vaughn)深受感動，因為為他自2024年起就使用輪椅。自從僧侶途經他的家鄉維吉尼亞州 弗堡(Fredericksburg)以來，他已經跟著僧侶旅行一周。

僧侶在華盛頓聖公會主教(Episcopal bishop of Washington) 瑪麗安．巴迪(Mariann Budde)陪同下，到華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)停留，11日會在林肯紀念堂(Lincoln Memorial)亮相。

去年10月26日，19名僧侶從位於福和市(Fort Worth)的香道禪修中心(Huong Dao Vipassana Bhavana Center)出發，開始2300哩的旅程。身穿藏紅色與栗紅色僧袍的僧侶們，在穿行美國東南部的途中，成了社群媒體上的熟面孔，數百萬人在線上追蹤他們，他們所到之處也都有群眾迎接，從阿拉巴馬州歐佩利卡的一座教堂，到維吉尼亞州里奇蒙市政廳，皆是如此。

行腳過程中，僧侶大多赤腳或只穿襪子行走，直接感受地面，但在冰天雪地中，有時會穿上冬靴。

僧侶行腳108天在佛教、印度教和耆那教(Jainism)中是一個神聖的數字，代表精神圓滿、宇宙秩序和存在的完整性。

僧侶到了馬里蘭州議會大廈(Maryland's Capitol)後，將乘坐巴士返回德州，預計14日清晨抵達福和市中心。再結伴步行6哩回到此行起點的寺廟。