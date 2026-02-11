為和平而走 19名僧侶從德州出發 行腳15周終抵目的地華府

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
「為和平而走」的佛教僧侶10日抵達目的地華盛頓特區。（美聯社）
「為和平而走」(Walk for Peace)的佛教僧侶和狗狗「阿洛卡」(Aloka)10日抵達目的地華盛頓特區，他們走過橫跨波托馬克河(Potomac River)的鏈橋(Chain Bridge)，結束從德州出發、歷時15周的跨州行腳，獲得大批民眾的歡迎。

僧侶準備在華府待兩天，華府大都會警察局(Metropolitan Police Department)宣布沿線實施滾動式封路。

10日有近3500人肅靜進入美利堅大學(American University)的本德體育館(Bender Arena)。去年11月，在休士頓郊外被卡車撞倒的瑪哈達姆蓬馬桑法師(Maha Dam Phommasan)的腿被截肢，在華府附近與僧侶會合，坐著輪椅來到體育館。

沃恩(Jackson Vaughn)深受感動，因為為他自2024年起就使用輪椅。自從僧侶途經他的家鄉維吉尼亞州弗堡(Fredericksburg)以來，他已經跟著僧侶旅行一周。

僧侶在華盛頓聖公會主教(Episcopal bishop of Washington) 瑪麗安．巴迪(Mariann Budde)陪同下，到華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)停留，11日會在林肯紀念堂(Lincoln Memorial)亮相。

去年10月26日，19名僧侶從位於福和市(Fort Worth)的香道禪修中心(Huong Dao Vipassana Bhavana Center)出發，開始2300哩的旅程。身穿藏紅色與栗紅色僧袍的僧侶們，在穿行美國東南部的途中，成了社群媒體上的熟面孔，數百萬人在線上追蹤他們，他們所到之處也都有群眾迎接，從阿拉巴馬州歐佩利卡的一座教堂，到維吉尼亞州里奇蒙市政廳，皆是如此。

行腳過程中，僧侶大多赤腳或只穿襪子行走，直接感受地面，但在冰天雪地中，有時會穿上冬靴。

僧侶行腳108天在佛教、印度教和耆那教(Jainism)中是一個神聖的數字，代表精神圓滿、宇宙秩序和存在的完整性。

僧侶到了馬里蘭州議會大廈(Maryland's Capitol)後，將乘坐巴士返回德州，預計14日清晨抵達福和市中心。再結伴步行6哩回到此行起點的寺廟。

