麻州博士國際生去年被捕 律師：移民法院阻止驅逐遣返

編譯陳韻涵／即時報導
移民局在德州艾爾帕索機場遣返無證客。(路透資料照片)
移民局在德州艾爾帕索機場遣返無證客。(路透資料照片)

美聯社本月9日報導，移民法庭1月29日裁定阻止聯邦國土安全部驅逐塔夫茨大學(Tufts University)土耳其博士生奧茲圖爾克(Rümeysa Öztürk)，相關遣返程序已終止。

奧茲圖爾克的律師團已將裁定結果告知目前審理此案的聯邦第二巡迴上訴法院；文件指出，聯邦政府仍可向移民上訴委員會提出上訴；律師坦言，如果聯邦政府提出上訴，當局可能試圖再次拘留奧茲圖爾克。

現年30幾歲的奧茲圖爾克2025年3月在麻州住處附近，遭六名蒙面的移民執法人員逮捕。

當時正值川普政府擴大針對參與親巴勒斯坦的外籍學生與社運人士執法之際，奧茲圖爾克2024年3月與他人合寫了一篇評論，發表在學生報紙「塔夫茨日報」(Tufts Daily)，呼籲校方對以色列-加薩戰爭表明立場；文章寫道，「我們作為研究生，主張人人享有平等尊嚴和人性」。

目擊者拍下的影片顯示，六名蒙面人士將她上銬並帶上未標移民局圖示的車輛，招致外界質疑聯邦執法程序不當。

奧茲圖爾克的律師表示，逮捕當下政府並未提出任何指控，校方事前也不知情。

奧茲圖爾克一度被送往路易斯安納州移民拘留中心，之後在聯邦法官裁定下於2025年5月獲釋，並返回波士頓校園繼續學業。

聯邦法官當時指出，她對自身第一修正案言論自由、正當法律程序權利及健康狀況，提出「嚴重疑慮」，聯邦政府隨後提起上訴。

移民 聯邦政府 加薩

