二戰老兵「新澤西號」戰艦歡慶百歲 在船上當20多年志工

二戰老兵奎內索在「新澤西號」戰艦上慶祝百歲大壽。圖為奎內索開心展示自己年輕時的照片。(美聯社)

二戰老兵奎內索(John “Johnny Q” Quinesso Sr.)最近過100歲生日，選擇全國獲得最多勳章的「新澤西號」戰艦(Battleship New Jersey)上慶祝大壽。

奎內索住在新澤西州 南部，生日是1月24日，慶生活動則於2月5日舉行。

奎內索曾在南太平洋擔任電信下士(Radioman 2nd Class)三年，近20多年來一直在「新澤西號」戰艦博物館擔任志工，與來自全球各地學生和遊客分享他的經歷，以真實人生為教材施教，終生服務。

奎內索表示，「我把『新澤西號』戰艦當作第二個家。」在那裡擔任導遊是一生中最美好的事情之一。他不僅談歷史，更讓參觀者理解自由的代價，想讓人們明白，假如沒有這一艘戰艦，大家或許無從打造自由。

奎尼索高中畢業後19歲加入海軍，接受無線電操作員訓練，在LSM-302中型登陸艦上服役，船艦向太平洋沿岸灘頭運送部隊、坦克和補給，在戰爭最激烈的幾場戰鬥中，先後被派往威克島、關島、沖繩島和塞班島。

奎尼索永遠記得一個最特殊時刻。那時身處關島海岸附近，美軍正準備對日本 進行毀滅性攻擊，海面上到處都是軍艦。某一晚，奎尼索值夜班時收到一個改變世界的訊息，訊息寫著「日本人投降了，戰爭結束了。」

奎尼索隨即跑到艦長面前，猛敲他的艙門。之後艦上一片歡騰，船員們喜極而泣，互相擁抱，他說「那是我最輝煌的時刻。」

返鄉後，奎內索在國稅局任稅務員43年，直到「新澤西號」戰艦2001年重新開放為博物館時替自己找到新任務，那就是向後代講述犧牲、奉獻和歷史。

新澤西號戰艦博物館執行長斯佩瓦克(Marshall Spevak)說，二戰歷史逐漸遠去，奎內索的加入顯得格外重要；與二戰老兵交談時仍會心生敬畏， 二戰老兵在世的日子屈指可數，更該繼續講故事，讓其精神永存。

奎內索依然思維敏捷、熱情洋溢、幽默風趣。他經常告訴學生，服役經驗塑造他的人生，他說自己入伍時還是毛頭小子，退伍時已是成熟年輕人。

奎內索慶生當天榮獲新州 傑出服務勳章，是該州最高軍事榮譽；對奎內索而言，留在戰艦上講述故事、與人交流，才是最大收穫。