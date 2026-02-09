2020到2024通膨高於加薪 全美減薪2.6% 僅9州收入上升

個人履歷製作網站MyPerfectResume分析薪資與通貨膨脹 數據後發現，2020至2024年間全美上班族平均薪資增加18%，同期間通貨膨脹率卻飆升約21%，依此推估，納入通膨因素後的實質薪資不升反降2.6%，僅愛達荷、佛羅里達等九個州實質平均收入上升。

近幾年，多數人都感受到通貨膨脹壓力、手頭吃緊。多數州勞工實質購買力下降，降幅最大的前五名都位於東岸，依序是新澤西下降7%、羅德島下降6.9%、馬里蘭下降5.4%、麻州 下降5.3%、紐約下降5.3%。

MyPerfectResume 將全美50州薪資數據與通貨膨脹率進行比較，藉此找出2020至2024年間薪資實質價值的變化。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，這段期間全美工人平均薪資成長18%，從約6萬4000元增至7萬5600元，通膨率卻飆升約21%，經通貨膨脹調整後，全美平均薪資收入下降約2.6%。

認證職業教練埃斯卡萊拉(Jasmine Escalera)在報告中稱，表面上全美工資上漲，實際卻下降。

實質薪資增減與居住地點息息相關。41州實質購買力下降，另外9州好轉，而在實質購買力下降的41州中，各州降幅不一。

埃斯卡萊拉提出一個關鍵論點，高薪者未必享有更好的生活水平；多數勞工進入2020年代中期時，帳面收入增加，實際財務自由度卻更少。

將薪資增長與物價上漲因素綜合考量後，勞工實質購買力不減反增的九個州包括愛達荷增加3.1%、佛羅里達增加2.6%、華盛頓州增加2.3%、蒙大拿增加2.3%、懷俄明增加1.8%、南卡羅來納增加1.5%、北卡羅來納州 增加0.9%、田納州增加0.9%、緬因州增加0.5%。

猶他州居民購買力持平。

埃斯卡萊拉表示，儘管薪資成長未能跟上通貨膨脹和高昂的生活成本，但一些薪資階級仍力求工作保障而不是跳槽、轉換跑道，即使在加州和麻州等高工資州，生活成本上漲也抵消大部分收入增長，更高工資未必帶來更好的生活水平。

成本上漲幅度最大的項目包括住房、食品雜貨、能源、保險、日常必需品。