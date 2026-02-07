超級盃愛國者vs.海鷹 最便宜門票4237元起跳

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
今年超級盃門票不但價昂，而且一票難求。圖為商業推廣活動抽出幸運者，贈送超級盃門票。(美聯社)
美式足球超級盃決賽，新英格蘭愛國者隊(Patriots)對戰西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)，將在加州聖塔克拉拉(Santa Clara)的李維球場(Levi's Stadium)登場。聖塔克拉拉位於矽谷核心，毗鄰全球最大的科技、創投和娛樂企業，距離舊金山僅約一小時車程，舊金山也把本屆超級盃當作科技實力的展示場，同時舉辦匯聚矽谷巨擘的AI創新高峰會。

每一屆超級盃都會融入舉辦城市的文化特色，而矽谷的特色就是億萬富翁。

根據二手票務網站SeatGeek的數據顯示，截至6日，兩支決賽隊伍確定後，門票跟往年一樣迅速漲價，甚至拉到8230元，目前平均轉賣票價為6687元，最便宜的門票含手續費也要4237元，頂級包廂可能要耗費52萬元。

「灣區的超級盃完美結合球星(Ballers)、億萬富翁(Billions)和矽谷(Silicon Valley)三個元素，」矽谷的梅羅創投公司(Menlo Ventures)合夥人甘尼桑(Venky Ganesan)分析，「就像三個人物要在球場演一齣戲詮釋三個角色。」

預計出席的科技巨頭包括：每年至少支付20億給NFL轉播Sunday Ticket賽事的YouTube執行長莫漢(Neal Mohan)，他將與NFL主席古戴爾(Roger Goodell)坐在同一個包廂，還有贊助超級盃中場秀的蘋果執行長庫克(Tim Cook)以及服務業務資深副總裁庫伊(Eddy Cue)，以及第六街(Sixth Street)聯合創始合夥人艾倫瓦克斯曼(Alan Waxman)，這家舊金山的私募集團去年11月收購新英格蘭愛國者隊3%的股權。

對於灣區的菁英人士來說，拿到比賽門票只須打通電話即可。但對大多數人來說，由於眾多有錢球迷、聯盟贊助商和版權持有者都集中在加州，因此獲得門票將比過往更加困難。

另一個限制因素是，場地必須預留空間，要容納額外的電視攝影機、數千名媒體人員、國際廣播公司的展位以及額外的保全人員。李維球場有將近7萬個座位，但周日的比賽只接納近6萬5000名觀眾，而且只有大約四分之一的門票對外發售，其餘的都由NFL球隊分配。

超級盃 矽谷 舊金山

