最猛寒流 超低溫冷氣周末南侵美東北 上億人受影響

上月底的炸彈氣旋為新英格蘭地區和東岸帶來低溫與大量降雪，本周末又將再出現北極寒流南撲，東北部將出現入冬以來最猛烈的寒流，多數地區氣溫將降至華氏個位數、甚至零度以下。(路透)

私營氣象預報機構AccuWeather預告，由於加拿大東部的北極寒流南撲，美國東北部本周末將出現入冬以來最猛烈的寒流，多數地區氣溫將降至華氏個位數、甚至華氏零度以下，上億人將受到影響。

AccuWeather資深氣象預報員索斯諾斯基(Alex Sosnowski)透過線上預報說，東北部即將會有一個非常嚴寒的周末。

據Weather.com報導，2月7日(周六)、8日(周日)將出現超低溫，很可能打破之前數十天的最低溫紀錄。「華盛頓郵報 」(Washington Post)氣象學者諾爾(Ben Noll)也在社群平台X上說，本周末，東北部和大西洋中部地區可能出現今年冬季最冷的天氣。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)天氣預報中心(Weather Prediction Center)預測，強勁北極寒流本周末將為東北部和大西洋中部地區帶來嚴寒天氣和危險寒風。東北部內陸和新英格蘭 地區體感溫度料將降至華氏零下30多度，白天氣溫將很難超過十幾度甚至個位數。

天氣預報中心並警告會有強風和暴雪風險。

陣風風速可能超過每小時50哩，不僅加劇危險的大範圍零下風寒效應，還可能導致樹木受損和停電，受影響地區包括阿巴拉契亞山脈(Appalachians)南部和中部、大西洋中部地區以及東北內陸。此外，隨著冷空氣6、7日到來，可能出現短暫的密集降雪。

風寒效應恐導致體溫過低、皮膚凍傷甚至危及生命。NOAA列出若干禦寒措施，包括出遊時攜帶禦寒包、盡量減少戶外活動、外出時務必遮蓋肌膚、確保寵物 和牲畜得到防寒保護、採取措施防止水管凍結、避免在冰層厚度不明的冰面上行走。

氣象學者莫伊(Ryan Maue)分析稱，大氣層低層的極地渦旋(polar vortex)是這場寒流的主因。

相對溫和，或者不那麼寒冷的空氣正朝東移動，但Weather.com預測，可能要到下周稍晚時才能到達美東。天氣預報中心也預測，要到下周中期寒流才會減弱、氣溫開始回升。