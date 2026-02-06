我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

警陷槍戰 亞州公安廳增援直升機墜毀 2死

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞利桑納州公共安全廳一架直升機4日晚間墜毀於弗拉格斯塔夫市附近一處人煙稀少地區，飛行員及一名州警遇難。警消獲報後趕往現場處理。(美聯社)
亞利桑納州公共安全廳一架直升機4日晚間墜毀於弗拉格斯塔夫市附近一處人煙稀少地區，飛行員及一名州警遇難。警消獲報後趕往現場處理。(美聯社)

亞利桑納州弗拉格斯塔夫市(Flagstaff)發生警察與嫌犯槍戰，該州公共安全廳(AZDPS)一架直升機趕往增援時墜毀，飛行員及一名州警死亡。聯邦航空管理局(FAA) 及國家運輸安全委員會(NTSB)已啟動調查。

美聯社報導，弗拉格斯塔夫警察局長康諾利(Sean Connolly) 5日在記者會上說，4日晚間8時30分左右，警方收到家暴事件報案，當警員抵達現場了解情況時，一名男子突然從屋後用半自動步槍向警員開槍，隨後雙方駁火，僵持近兩小時。

康諾利指該男子最終在晚間10時20分左右中彈被捕。但未公布該男子姓名，只表示他有多項前科，目前並無生命危險，正在接受治療，暫時未遭控罪。

康諾利又說，槍戰期間，公共安全廳派出直升機前往增援，不幸途中墜毀，飛行員及一名身兼救護員的州警殉職。警方未公布兩人姓名，康諾利表示全州和該市都痛失英才。

市長達格特(Becky Daggett)及亞利桑納州國會議員，對兩人的家屬表示慰問。

據亞利桑納州警察兄弟會(Fraternal Order of Police)透露，遇難州警2022年加入公共安全廳，而飛行員於2021年5月入職，此前曾在陸戰隊服役10年。亞利桑納警察兄弟會第32分會形容事故對該州執法部門來說，是「毀滅性的時刻」。

另方面，FAA表示失事的是一架貝爾407型遊騎兵式(Bell 407 Ranger)直升機，在弗拉格斯塔夫西側一個人煙稀少地區失事，墜毀地點距離BNSF鐵路軌道僅約50呎，墜機後發生火災，大量殘骸碎片散落在鐵軌上，列車暫停運行直至5日上午恢復。

紀錄顯示，出事直升機於2004年出廠。FAA及NTSB已啟動調查，4名調查人員在5日前往現場。

亞利桑納州 兄弟會 家暴

上一則

住房危機到底多嚴重？ 推估缺470萬棟 有學者認為問題根本不存在

下一則

耐吉疑歧視白人員工 聯邦要查 公司不滿：調查層級「不尋常升級」

延伸閱讀

警陷槍戰 亞利桑納州增援直升機墜毀2死

警陷槍戰 亞利桑納州增援直升機墜毀2死
緬懷罹難韓裔飛行員 117動物搭上「生命航班」

緬懷罹難韓裔飛行員 117動物搭上「生命航班」
西班牙直升機阿根廷展演 回顧飛越大西洋百年歷史

西班牙直升機阿根廷展演 回顧飛越大西洋百年歷史
阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留