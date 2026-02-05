行政傳票 監控民眾社媒帳戶 國土部可令披露個人Google帳號資料

國土安全部。(路透)

華盛頓郵報3日獨家報導，發布行政傳票 (administrative subpoena)調查谷歌 (Google)帳號進而掌握姓名、住家等個人資料，是國土安全部 用來鎖定美國人的秘密利器。

住在費城郊區、姓氏保密的67歲退休族約翰(Jon)出生於英國猶太家庭，與美國公民妻子結婚後1990年代完成入籍。2025年10月，約翰看到媒體報導匿名「H」的阿富汗人將遭遣返，於是上網找到檢察官德恩巴克(Joseph Dernbach)的電郵，僅花五分鐘便從Gmail撰寫完畢只有四個句子的具名陳情信，呼籲聯邦官員三思，「H」若遭遣返將被恐怖組織神學士 (Taliban，另譯塔利班)殺害。

陳情信寫道：「親愛的德恩巴克，請不要拿H的性命玩俄羅斯輪盤。請務必審慎行事。美國政府及其他許多政府不承認神學士是有原因的。請運用常識與公正的準則。」從保險業退休的約翰不曾被執法機關逮捕或審訊。

送出信件的5小時又1分，約翰收件匣接到通知寫道：「谷歌已經接獲來自執法機關的法律程序強制命令，必須披露您的谷歌帳號(Google Accoun)相關訊息。」信中標示的法律程序類別顯示「傳票」，下方的主管機關欄位顯示「國土安全部」。

谷歌並未把傳票副本提供給約翰，因為這不是一般類型的傳票。

11月17日，一名當地警察與兩名國土安全部調查人員抵達約翰住家，向約翰出示公務徽章，要求他說明陳情理由以及如何知道檢察官電郵。調查人員對約翰說，國土安全部透過行政傳票追溯谷歌帳號從9月1日起所有上網日期、時段與上網時數、IP位置與實體地址、所有使用服務項目、暱稱、電郵地址以及信用卡、駕照、社會安全號碼。

報導指出，行政傳票是強大的法律工具，與一般傳票差別在於，聯邦機關自行簽發行政傳票，不需要向法官或大陪審團申請。法律並未要求國土安全部公布每年簽發行政傳票的數量。不過，根據科技專家與前任聯邦官員估計，數量約在數萬筆或數十萬筆左右。

前任官員說，由於行政傳票不必接受獨立審查，只須幾分鐘即可簽發，聯邦機構所有官員，包括中階職位官員在內，都有權發布行政傳票。

2025年9月，國土安全部利用行政傳票，試圖找出在Instagram發布洛杉磯移民和海關執法局(ICE)突襲行動的貼文網友。

川普總統二度執政之後，美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)多次收到被行政傳票鎖定的民眾求助。

ACLU律師葛朗尼克(Jennifer Granick)指出，行政傳票不受監督，遭到濫用也不必承擔後果。