我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

霍諾德「吉米夜現場」曝心聲：徒手攀台北101 兒時夢想成真

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
霍諾德1月25日成功挑戰徒手攀爬高508公尺的台北101大樓。(美聯社)
霍諾德1月25日成功挑戰徒手攀爬高508公尺的台北101大樓。(美聯社)

美國自由攀岩好手霍諾德(Alex Honnold)1月底成功赤手攀登台北101，英勇壯舉備受全球矚目，他2日晚上節目接受美國知名主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)訪問，分享選址、練習到實際獨攀的心路歷程，並稱這猶如兒時夢想成真。

霍諾德1月25日上午約9時開始挑戰徒手攀爬高508公尺的台北101，當天天候良好，他僅花1小時31分左右就順利攻頂，整個過程由影音串流平台Netflix進行全球直播。

金莫在節目中表示很高興霍諾德還活著，然後打趣說看他獨攀的觀眾大概分為兩種人，一種是「天啊我希望他不會出事」，還有少數人則心想「我希望他掉下來」。

霍諾德笑說：「我認為這種人相當少，我希望如此。」

金莫問道，負責直播的Netflix是否有為意外制定計畫，例如一旦霍諾德出事，畫面就會切成熱門影集「柏捷頓家族：名門韻事」(Bridgerton)之類的。

霍諾德坦言，他不知道相關計畫內容，也慶幸自己對此一無所知。

金莫好奇，他為何決定攀登台北101這座全球第11高摩天大樓，「是為了之後還有10座大樓可爬嗎？」

霍諾德開玩笑回應：「正是如此，這是一齣有11季的節目，超讚。」

不過他隨即認真說明，世上適合徒手攀爬的大樓其實並不多，經過一番搜尋探查，他們發現台北101是進行這項運動的完美地點。

金莫接著播出一段影片，畫面上是霍諾德快要攻頂台北101前一度放開雙手、僅以腳支撐身體並勾住建築，引起眾人連連驚呼。

這位主持人也不禁要問：「你那時到底在想什麼啊？」

霍諾德回憶道：「耍帥嘛，總得稍微玩一下。那時我已接近大樓頂端，基本上已完成最困難的部分，心情比較放鬆，也有餘裕享受風景，就想稍微玩一下。」

金莫直言「我想不到有任何事情比這更不好玩」，引起現場觀眾哄堂大笑。

霍諾德指出：「這其實比看起來要安全。」

儘管金莫有些懷疑，霍諾德繼續談到：「這超好玩的。我是說，能爬上世界最高大樓之一，感覺本身就像兒時夢想成真。你會覺得自己像個小孩，在這不可思議的奇景裡嬉戲，所以能在這樣的建築上玩耍真的非常有趣。」

台北101 Netflix

上一則

模擬發射發現燃料外洩 NASA載人登月任務延至3月

下一則

現金換簽證 多個團體控告川普金卡 改分配方式 剝奪優秀人才名額

延伸閱讀

霍諾德登吉米夜現場談獨攀台北101 稱兒時夢想成真

霍諾德登吉米夜現場談獨攀台北101 稱兒時夢想成真
徒手攀登101 台灣大放異彩

徒手攀登101 台灣大放異彩
霍諾德攀台北101世界關注 Netflix直播觀看數登全球排行榜第3

霍諾德攀台北101世界關注 Netflix直播觀看數登全球排行榜第3
霍諾德攀101…新加坡媒體：雖提升台灣能見度 但未必是該冒的險

霍諾德攀101…新加坡媒體：雖提升台灣能見度 但未必是該冒的險

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
前第一夫人吉兒·拜登。(美聯社資料照)

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

2026-02-03 12:13

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗