霍諾德「吉米夜現場」曝心聲：徒手攀台北101 兒時夢想成真

霍諾德1月25日成功挑戰徒手攀爬高508公尺的台北101大樓。(美聯社)

美國自由攀岩好手霍諾德(Alex Honnold)1月底成功赤手攀登台北101 ，英勇壯舉備受全球矚目，他2日晚上節目接受美國知名主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)訪問，分享選址、練習到實際獨攀的心路歷程，並稱這猶如兒時夢想成真。

霍諾德1月25日上午約9時開始挑戰徒手攀爬高508公尺的台北101，當天天候良好，他僅花1小時31分左右就順利攻頂，整個過程由影音串流平台Netflix 進行全球直播。

金莫在節目中表示很高興霍諾德還活著，然後打趣說看他獨攀的觀眾大概分為兩種人，一種是「天啊我希望他不會出事」，還有少數人則心想「我希望他掉下來」。

霍諾德笑說：「我認為這種人相當少，我希望如此。」

金莫問道，負責直播的Netflix是否有為意外制定計畫，例如一旦霍諾德出事，畫面就會切成熱門影集「柏捷頓家族：名門韻事」(Bridgerton)之類的。

霍諾德坦言，他不知道相關計畫內容，也慶幸自己對此一無所知。

金莫好奇，他為何決定攀登台北101這座全球第11高摩天大樓，「是為了之後還有10座大樓可爬嗎？」

霍諾德開玩笑回應：「正是如此，這是一齣有11季的節目，超讚。」

不過他隨即認真說明，世上適合徒手攀爬的大樓其實並不多，經過一番搜尋探查，他們發現台北101是進行這項運動的完美地點。

金莫接著播出一段影片，畫面上是霍諾德快要攻頂台北101前一度放開雙手、僅以腳支撐身體並勾住建築，引起眾人連連驚呼。

這位主持人也不禁要問：「你那時到底在想什麼啊？」

霍諾德回憶道：「耍帥嘛，總得稍微玩一下。那時我已接近大樓頂端，基本上已完成最困難的部分，心情比較放鬆，也有餘裕享受風景，就想稍微玩一下。」

金莫直言「我想不到有任何事情比這更不好玩」，引起現場觀眾哄堂大笑。

霍諾德指出：「這其實比看起來要安全。」

儘管金莫有些懷疑，霍諾德繼續談到：「這超好玩的。我是說，能爬上世界最高大樓之一，感覺本身就像兒時夢想成真。你會覺得自己像個小孩，在這不可思議的奇景裡嬉戲，所以能在這樣的建築上玩耍真的非常有趣。」