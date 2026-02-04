現金換簽證 多個團體控告川普金卡 改分配方式 剝奪優秀人才名額

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
數個組織控告川普總統推出的「川普金卡」計畫，允許用現金換取簽證，剝奪了科學家、醫生和其他對美國有益人士的寶貴名額。(美聯社)
紐約時報報導，移民、工會和學術機構等多個組織3日聯合向華府聯邦地區法院提告，指控川普總統推出的「川普金卡」居留計畫，徹底改變了政府分配有限簽證的方式，改成優先考慮「財富」而非「智力或能力」，允許用現金換取簽證，剝奪了科學家、醫生和其他對美國有益人士的寶貴名額。

訴訟並辯稱，籌集財政收入的權力完全屬於國會，但「川普金卡 」計畫繞過國會程序。該訴訟原告請求法官裁定該計畫違法並阻止其實施。

訴訟指出，「『川普金卡』計畫沒有將簽證留給世上最優秀聰明的人，而是將簽證變成賣給出價最高者的商品。」

川普去年9月簽署行政命令設立「川普金卡」計畫，並正式在去年12月設立官網接受申請；申請人需支付逾100萬元費用。根據官網資訊，申請獲准者將取得EB-1或EB-2簽證。但過去幾十年，這兩種簽證一直依法保留給「傑出或卓越人才」；此類簽證每年發放數量有限。

提起訴訟的律師之一威爾森(Sarah Wilson)指出，「根據相關法規，國會在建構EB-1或EB-2簽證的發放機制時，決定相當慎重。這些簽證類別中，沒有『給我們一百萬美元』這樣的要求。」

訴訟指出，國會專門設立的另一個旨在刺激對美投資的EB-5簽證類別，要求申請人至少在兩年內投資約100萬元新的商業企業，而且對於投資地點等方面都有嚴格要求。

目前不清楚究竟已有多少人登記申請「川普金卡」計畫。商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)去年12月曾向路透表示，「提前登記期」已有1萬人登記，預計將售出數千張「金卡」，籌集數十億元；川普同月表示，已售出價值逾10億元這類卡片。

該訴訟被告包括川普、盧特尼克、國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國土安全部長諾姆(Kristi Noem)等多個部會負責人。

訴訟原告包括美國大學教授協會在內，以及許多不同研究領域的教授，如視網膜疾病治療、用於疼痛管理的可穿戴技術、癌症生物學和電化學等等。

川普金卡 簽證 癌症

