快訊

紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

舊金山灣區一天40多震 最大規模4.2 專家坦言無法預測何時結束

編譯周辰陽／即時報導
加州舊金山市中心。(路透)
舊金山紀事報2日報導，根據美國地質調查局（USGS）初步數據，美國加州舊金山灣區當天發生20多起規模達2.5以上的地震。其中最大一起於早上7時過後不久發生，規模達4.2，震央位於聖拉蒙（San Ramon）東南方，奧克蘭、里奇蒙、聖利安卓及海沃德等地區均明顯感受到劇烈震動。

根據USGS數據，初步報告顯示，該地區2日整天共發生超過40起地震，規模介於1.3至3.9之間，震央位置彼此非常接近，集中在聖拉蒙一處由爾科斯塔大道（Alcosta Boulevard）貫穿的區域；晚間8時30分，當地另記錄到一起規模3.4的地震。

舊金山居民回報格倫公園（Glen Park）一帶窗戶作響，潘漢德爾北區（North of the Panhandle）亦感受到隆隆震動。整體而言，目前尚未出現大規模災損回報，但ABC7公布的畫面顯示，聖拉蒙一間7-Eleven便利商店內有商品因地震從貨架上掉落。

聖拉蒙這座東灣城市近幾個月來持續受到間歇性地震影響。根據舊金山紀事報1月對USGS數據的分析，該市周邊在2025年11月與12月共記錄到87起規模達2以上的地震。柏克萊地震實驗室地震學家勒克斯（Angie Lux）指出：「這絕對是個非常活躍的地震群，我們過去曾在這個地區看過類似的地震群活動。」

所謂「地震群」（earthquake swarms），是指地震在小範圍內反覆發生。科學家目前尚無法完全解釋其成因，但推測可能與地底深處的水或其他流體經由次斷層向上移動有關，並預期該地區發生的地震規模將相對較小。USGS研究地球物理學家巴爾泰（Annemarie Baltay）透過電子郵件表示，科學家目前仍無法預測聖拉蒙周邊這波地震活動何時會結束。

每日郵報指出，這次地震活動再度引發外界對北加州與舊金山灣區未來20年內發生大地震的憂慮，相關風險不僅被視為可能，甚至被認為機率極高。USGS科學家於2015年發布的評估報告亦指出，該地區在2043年前至少發生一起規模超過6.7的強震，其機率高達95%。

USGS的地震預測並顯示，這起潛在強震有72%的機率將直接發生在約800萬人口居住的舊金山灣區。整體而言，評估認為加州境內發生規模6.7以上大地震的機率超過99%，範圍亦包括南加州、鄰近洛杉磯與聖地牙哥一帶。

地震 舊金山 加州

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健保執行長的孟喬內。(路透)

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

2026-01-29 15:19
美國與加拿大關係緊張之際，加拿大公民過境美國遭到海關盤查數小時的案例頻傳。示意圖（美聯社）

關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

2026-01-30 09:41

超人氣

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

