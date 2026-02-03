舊金山灣區一天40多震 最大規模4.2 專家坦言無法預測何時結束

加州舊金山市中心。(路透)

舊金山 紀事報2日報導，根據美國地質調查局（USGS）初步數據，美國加州 舊金山灣區當天發生20多起規模達2.5以上的地震 。其中最大一起於早上7時過後不久發生，規模達4.2，震央位於聖拉蒙（San Ramon）東南方，奧克蘭、里奇蒙、聖利安卓及海沃德等地區均明顯感受到劇烈震動。

根據USGS數據，初步報告顯示，該地區2日整天共發生超過40起地震，規模介於1.3至3.9之間，震央位置彼此非常接近，集中在聖拉蒙一處由爾科斯塔大道（Alcosta Boulevard）貫穿的區域；晚間8時30分，當地另記錄到一起規模3.4的地震。

舊金山居民回報格倫公園（Glen Park）一帶窗戶作響，潘漢德爾北區（North of the Panhandle）亦感受到隆隆震動。整體而言，目前尚未出現大規模災損回報，但ABC7公布的畫面顯示，聖拉蒙一間7-Eleven便利商店內有商品因地震從貨架上掉落。

聖拉蒙這座東灣城市近幾個月來持續受到間歇性地震影響。根據舊金山紀事報1月對USGS數據的分析，該市周邊在2025年11月與12月共記錄到87起規模達2以上的地震。柏克萊地震實驗室地震學家勒克斯（Angie Lux）指出：「這絕對是個非常活躍的地震群，我們過去曾在這個地區看過類似的地震群活動。」

所謂「地震群」（earthquake swarms），是指地震在小範圍內反覆發生。科學家目前尚無法完全解釋其成因，但推測可能與地底深處的水或其他流體經由次斷層向上移動有關，並預期該地區發生的地震規模將相對較小。USGS研究地球物理學家巴爾泰（Annemarie Baltay）透過電子郵件表示，科學家目前仍無法預測聖拉蒙周邊這波地震活動何時會結束。

每日郵報指出，這次地震活動再度引發外界對北加州與舊金山灣區未來20年內發生大地震的憂慮，相關風險不僅被視為可能，甚至被認為機率極高。USGS科學家於2015年發布的評估報告亦指出，該地區在2043年前至少發生一起規模超過6.7的強震，其機率高達95%。

USGS的地震預測並顯示，這起潛在強震有72%的機率將直接發生在約800萬人口居住的舊金山灣區。整體而言，評估認為加州境內發生規模6.7以上大地震的機率超過99%，範圍亦包括南加州、鄰近洛杉磯與聖地牙哥一帶。