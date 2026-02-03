關閉甘迺迪中心2年整修 川普：不會完全拆除、會利用鋼材

我的頻道

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
川普總統宣布「川普－甘迺迪中心」進行翻修，暫停使用兩年。(路透)
川普總統宣布「川普－甘迺迪中心」進行翻修，暫停使用兩年。(路透)

美國總統川普2日表示，他不會拆除甘迺迪中心（Kennedy Center），但暗示將有重大變革。此前一天，他才宣布將關閉這個著名的華府藝文場館兩年，以進行整修。

川普昨天透露，他將暫時關閉這座綜合場館。在他將甘迺迪中心貼上過於「覺醒」（woke）的標籤，隨後又將自己的名字加到建築外牆上後，已有多位知名藝術家取消了在甘迺迪中心的演出。

中央社引述法新社報導，曾是營建業大亨的川普，2日在白宮橢圓形辦公室被問及是否計畫拆除甘迺迪中心時告訴記者：「我不是要把它拆掉，我會利用它的鋼材。」

「我們會利用它的結構，我們會用一些大理石，有些大理石會被拆下來…但當它重新開放時，將會煥然一新，而且美輪美奐。」

川普表示，甘迺迪中心的整修工程預計於7月4日展開，花費大約在「2億美元左右」，但未說明資金來源。

川普長期以來一直宣稱，這座為紀念遇刺身亡美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）而建、並於1971年啟用的建築，已經年久失修，需要進行翻新。

川普自1年多前重返執政以來，強勢接管一度不具黨派色彩的甘迺迪中心，並宣稱部分表演藝術節目過於「覺醒」。

