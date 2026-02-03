我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

達賴喇嘛有聲書獲葛萊美獎 中國批政治操弄

記者陳宥菘／綜合報導
西藏精神領袖達賴喇嘛1日獲得第68屆葛萊美獎。(尊者達賴喇嘛辦公室提供/中央社)
西藏精神領袖達賴喇嘛1日獲得第68屆葛萊美獎。(尊者達賴喇嘛辦公室提供/中央社)

現年90歲高齡的西藏精神領袖達賴喇嘛(Dalai Lama)，1日獲得全球指標性音樂大獎葛萊美獎。他透過社群表示，自己懷著感恩和謙卑之心接受這分榮譽，並認為獲獎有助於和平等理念更廣泛地傳播。北京則表示強烈不滿，表示堅決反對利用藝術獎項進行政治操弄。

第68屆葛萊美獎1日在洛杉磯登場，達賴喇嘛以「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」(Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama)，獲得最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎。這張專輯收錄諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛的語錄，並與印度音樂家阿傑德．阿里．汗(Amjad Ali Khan)的原創音樂融合，讚頌和平、善良、希望等價值。達賴喇嘛首度獲得提名便獲獎。

他的對手包括法國歌手法布莫爾萬(Fab Morvan)、聯邦最高法院首位非裔女性大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)、美國女演員加弗(Kathy Garver)，以及本屆葛萊美獎主持人、南非籍知名脫口秀主持人特雷弗諾亞(Trevor Noah)等人。

達賴喇嘛並未出席典禮，由參與作品製作的美國音樂人韋恩萊特(Rufus Wainwright)代為領獎。達賴喇嘛隨後在網路社群發文表示，他懷著感恩和謙卑之心接受這分榮譽，但他並不將這視為個人成就，而是對我們共同的普世責任的肯定。

達賴喇嘛1日獲得葛萊美獎，由參與作品製作的音樂人韋恩萊特(右)代為領獎。(美聯社...
達賴喇嘛1日獲得葛萊美獎，由參與作品製作的音樂人韋恩萊特(右)代為領獎。(美聯社)

達賴喇嘛說：「我堅信和平、慈悲、關懷環境，以及對人類整體的理解，對全球80億人的集體福祉至關重要。我由衷感謝葛萊美獎的認可，相信這能幫助這些理念更廣泛地傳播。」

中國外交部發言人林劍昨稱，14世達賴並不是單純的宗教人士，而是披著宗教外衣，從事反華分裂活動的政治流亡者。中方堅決反對有關方面將藝術評獎作為政治操弄的工具。

達賴喇嘛 葛萊美 諾貝爾

上一則

賓州、紐約2土撥鼠同聲預測：春天6周後才會來

下一則

疑積雪堵住排氣管 紐約獸醫與狗陳屍車內

延伸閱讀

史蒂芬史匹柏獲葛萊美獎 完成美國演藝大滿貫

史蒂芬史匹柏獲葛萊美獎 完成美國演藝大滿貫
壞痞兔寫歷史 抱走最大獎哭了…葛萊美最大贏家果然是他

壞痞兔寫歷史 抱走最大獎哭了…葛萊美最大贏家果然是他
南韓「獵魔女團」Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例

南韓「獵魔女團」Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例
葛萊美／達賴喇嘛得獎破天荒 小賈斯汀表演只穿四角褲和襪子

葛萊美／達賴喇嘛得獎破天荒 小賈斯汀表演只穿四角褲和襪子

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健保執行長的孟喬內。(路透)

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

2026-01-29 15:19
美國與加拿大關係緊張之際，加拿大公民過境美國遭到海關盤查數小時的案例頻傳。示意圖（美聯社）

關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

2026-01-30 09:41

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走