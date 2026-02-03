正宮位穩了？ 馬斯克牽「4孩媽」 現身川普幕僚婚禮

世界首富馬斯克1日緊牽為他生下四個小孩的伴侶、Neuralink高階主管齊利斯，前往川普總統的海湖莊園，參加白宮副幕僚長史卡維諾的婚禮。(路透)

川普 總統1日在自家佛州海湖莊園為白宮 副幕僚長史卡維諾(Dan Scavino)與美國駐外使館藝術總監艾爾莫(Erin Elmore)主持婚禮。現場政商大咖雲集，其中格外受矚目的來賓，是世界首富馬斯克 緊牽為他生下四個小孩的伴侶、Neuralink高階主管齊利斯(Shivon Zilis)出席，兩人平時甚少同框現身，引發外界揣測兩人關係是否更進一步。

紐約郵報報導，這場婚禮不僅有總統做見證，還有多位政商要角，包括國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、白宮幕僚長威爾斯及中東特使威科夫等人均到場祝賀。

當日，馬斯克攜齊利斯出席成為焦點。馬斯克身穿黑色西裝白襯衫、搭配紅色領巾；齊利斯則以淺色及膝裙外罩奶油色外套亮相。

「眾生相」(People)雜誌報導，馬斯克現年54歲，外界統計他與多位伴侶共育有14名子女，其中最近出生的4名子女的母親為齊利斯，她在2025年初為馬斯克生下他的第14個孩子，取名為Seldon Lycurgus；馬斯克並曾於2022年向法院申請，讓相關子女姓氏改為「馬斯克」獲准。

剛結婚的白宮副幕僚長史卡維諾。(路透)

根據彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)，截至2月2日統計，馬斯克身價為6760億元。

川普本人親自出席這場婚禮，在典禮前對記者表示：「今天是個大日子！這裡聚集了非常忠誠、非常了不起的一群人。」

川普多名家族成員到場，包括剛成為新手媽媽的次女蒂芬妮(Tiffany Trump)，以及孫女凱伊(Kai Trump)等。不過，川普家族中兩位重要女性未現身：第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)以及長女伊凡卡(Ivanka Trump)。

新娘是美國駐外使館藝術總監艾爾莫，1日花童陪伴入場。(美聯社)

梅蘭妮亞正忙於其同名紀錄片的上映，伊凡卡未出席，其夫庫許納(Jared Kushner)單獨到場。

史卡比諾現年50歲，自川普踏入政壇之初便是其核心盟友之一，曾協助打造風格強硬的社群媒體策略；之後，他被任命負責白宮總統人事辦公室，該辦公室掌管約4000項政治任命，其中1600項須經參院同意。