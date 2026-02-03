NBC女主播8旬母失蹤 亞州警：住家是「犯罪現場」

NBC節目「今日」主持人葛瑟瑞的84歲母親南茜在亞利桑納州自家失蹤。圖為尋人海報。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)主持人莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的84歲母親南茜(Nancy Guthrie)，在亞利桑納州 自家失蹤，警方前往南茜的住處調查時，發現屋內狀況「非常令人憂心」，視為「犯罪現場」。

亞利桑納州皮瑪郡(Pima County)警長納諾斯(Chris Nanos)1日晚間在記者會上說，刑警前往南茜住處初步調查之後，並未排除遇到他殺或謀殺等犯罪案件的可能。他並稱，住處內有跡象顯示，南茜並非自行離開。

納諾斯表示：「我需要這個社區挺身而出，開始打電話向我們提供線索。」當被問及為何調查人員認為這是一處犯罪現場時，納諾斯說，南茜行動能力有限，且還有其他跡象顯示她並非自行離開，但拒絕進一步說明。

包括義工、搜救犬、邊境 巡邏員以及直升機在內的陸空行動，1日晚間同步展開。納諾斯說：「我們投入了能夠動用的所有資源。」

NBC節目「今日」主持人葛瑟瑞。(美聯社)

納諾斯說，南茜最後一次被人看到是1月31日晚間9時30分左右，地點在她位於土桑市(Tucson)卡特琳娜山麓(Catalina Foothills)住家附近。

家屬1日中午打911電話向警方報案說南茜失蹤。家屬對警方表示，南茜雖然有某些疾病，但沒有認知障礙問題，她雖然獨居，但神智清楚思路敏銳，此案與失智者出走迷路無關。南茜也需要每日服藥。

納諾斯指出，警察局經常接到有關老人失蹤的報案電話，但南茜住處屋內的狀況，讓警方覺得案件恐怕不尋常。他說，現場狀況「非常令人憂心」，但未提供進一步細節。

「今日」節目2日早晨報導南茜失蹤的新聞，並報導葛瑞瑟代表家人發布的聲明，感謝社會大眾的關心、支持與祈禱。她說：「目前我們的重心是祈求母親平安歸來。」