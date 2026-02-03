我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

NBC女主播8旬母失蹤 亞州警：住家是「犯罪現場」

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NBC節目「今日」主持人葛瑟瑞的84歲母親南茜在亞利桑納州自家失蹤。圖為尋人海報。(美聯社)
NBC節目「今日」主持人葛瑟瑞的84歲母親南茜在亞利桑納州自家失蹤。圖為尋人海報。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)主持人莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的84歲母親南茜(Nancy Guthrie)，在亞利桑納州自家失蹤，警方前往南茜的住處調查時，發現屋內狀況「非常令人憂心」，視為「犯罪現場」。

亞利桑納州皮瑪郡(Pima County)警長納諾斯(Chris Nanos)1日晚間在記者會上說，刑警前往南茜住處初步調查之後，並未排除遇到他殺或謀殺等犯罪案件的可能。他並稱，住處內有跡象顯示，南茜並非自行離開。

納諾斯表示：「我需要這個社區挺身而出，開始打電話向我們提供線索。」當被問及為何調查人員認為這是一處犯罪現場時，納諾斯說，南茜行動能力有限，且還有其他跡象顯示她並非自行離開，但拒絕進一步說明。

包括義工、搜救犬、邊境巡邏員以及直升機在內的陸空行動，1日晚間同步展開。納諾斯說：「我們投入了能夠動用的所有資源。」

NBC節目「今日」主持人葛瑟瑞。(美聯社)
NBC節目「今日」主持人葛瑟瑞。(美聯社)

納諾斯說，南茜最後一次被人看到是1月31日晚間9時30分左右，地點在她位於土桑市(Tucson)卡特琳娜山麓(Catalina Foothills)住家附近。

家屬1日中午打911電話向警方報案說南茜失蹤。家屬對警方表示，南茜雖然有某些疾病，但沒有認知障礙問題，她雖然獨居，但神智清楚思路敏銳，此案與失智者出走迷路無關。南茜也需要每日服藥。

納諾斯指出，警察局經常接到有關老人失蹤的報案電話，但南茜住處屋內的狀況，讓警方覺得案件恐怕不尋常。他說，現場狀況「非常令人憂心」，但未提供進一步細節。

「今日」節目2日早晨報導南茜失蹤的新聞，並報導葛瑞瑟代表家人發布的聲明，感謝社會大眾的關心、支持與祈禱。她說：「目前我們的重心是祈求母親平安歸來。」

54歲的葛瑞瑟的父親在她高中畢業前夕過世，她與母親關係非常親密。21歲時，葛瑞瑟找到第一份新聞工作在蒙大拿州布特市(Butte)。她表示，雖然離家遙遠，但母親鼓勵她追求職業發展。

NBC晨間新聞節目「今日」主持人莎凡娜‧葛瑟瑞的84歲母親南茜，在亞州的住所。(...
NBC晨間新聞節目「今日」主持人莎凡娜‧葛瑟瑞的84歲母親南茜，在亞州的住所。(美聯社)

亞利桑納州 邊境 蒙大拿州

上一則

冬天還會持續六周 史島查克和賓州菲爾都這麼說

下一則

關閉甘迺迪中心2年整修 川普：不會完全拆除、會利用鋼材

延伸閱讀

NBC女主播8旬母親在自家失蹤 警方：現場令人憂心

NBC女主播8旬母親在自家失蹤 警方：現場令人憂心
馬斯克想切割艾普斯坦 但文件揭他曾問「哪晚派對最瘋、想鬆一下」

馬斯克想切割艾普斯坦 但文件揭他曾問「哪晚派對最瘋、想鬆一下」
假扮FBI探員要求放健保CEO殺手 明尼蘇達州披薩店員被捕

假扮FBI探員要求放健保CEO殺手 明尼蘇達州披薩店員被捕
NBA／單場70分2周年再飆大三元 安比德笑稱與老婆討論生子日

NBA／單場70分2周年再飆大三元 安比德笑稱與老婆討論生子日

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健保執行長的孟喬內。(路透)

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

2026-01-29 15:19
美國與加拿大關係緊張之際，加拿大公民過境美國遭到海關盤查數小時的案例頻傳。示意圖（美聯社）

關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

2026-01-30 09:41

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走