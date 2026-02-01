與上次大不同 美部分政府機構停擺會多久？

部分聯邦政府單位從1月31日午夜之後暫停運作，但俗稱糧食券的聯邦營養補充計畫(SNAP)以及婦女嬰兒幼童營養補充計劃(WIC)並不會受到影響。(路透)

部分聯邦政府 單位從1月31日午夜之後暫停運作，令人想起去年秋天聯邦政府連續一個半月大停擺的噩夢。不過本次停擺預料將會與上次大不相同，不但為時短暫，而且影響層面有限，尤其是上次大停擺的重災區：俗稱糧食券 的聯邦營養補充計畫(SNAP)並不會受到影響。

聯邦政府本次部分停擺主要是因為明尼蘇達州發生兩起聯邦移民執法致命事件，引發民主黨對移民暨海關執法局( ICE)執法方式強烈反彈，要求進行改革，同時將國土安全部(DHS)與相關機構的經費自眾院 之前通過的六項撥款法案中剔除。

為避免政府再次全面停擺，白宮與民主黨達成協議，在談判進行期間，同意對DHS進行短期撥款，暫時維持其目前的經費水準兩周。不過儘管參議院在1月30日晚間通過此一涵蓋多數政府部門的臨時撥款法案，由於眾議院在休會期間，無法進行表決，因而導致聯邦政府部分停擺。不過預料眾院在2日就會召開會議，通過此一法案，結束政府停擺。

相較於去年秋天的聯邦政府大停擺，本次影響有限，其中最引人關切的糧食券不會受到任何影響。這與上次政府停擺截然不同。當時，在政府關閉的最後幾週，許多人都無法獲得糧食券援助。但隨後通過結束停擺的法案已經為農業部及其管理的各項計畫提供了資金，直至9月30日本預算年度結束。這意味著糧食券的全部福利將繼續發放。糧食券為大約4200萬名低收入民眾提供補貼，此外，聯邦政府為婦女、嬰兒和兒童提供的營養補充計畫(WIC)也不會受影響。

至於會受到影響的則是國防部、運輸部和國土安全部等機構，其中包括聯邦緊急事務管理局(FEMA)。不過專家表示，FEMA應該有足夠的資金來應對正在影響美國大半地區的超級冬季風暴。FEMA擁有約70億至80億美元的資金用於災害應對和恢復工作，以及支付人員薪資。

航空旅行也將再次面臨被打亂風險，空中交通管制員仍需上班，但在撥款法案通過之前，他們將暫時停薪。