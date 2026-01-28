再撥快4秒…末日鐘倒數85秒 史上最接近毀滅時刻

總部位於芝加哥的非營利組織原子科學家公報將末日鐘自去年再往前撥快四秒，距離象徵毀滅點的午夜僅剩85秒。(美聯社)

原子科學家以俄中美等核武強權的強硬行徑、中國對台威脅等亞洲持續的緊張局勢，以及對人工智慧(AI )的憂慮為由，將末日鐘調到距午夜剩85秒，是史上最接近午夜的時刻。

路透報導，總部位於芝加哥的非營利組織原子科學家公報(Bulletin of the Atomic Scientists)將末日鐘(Doomsday Clock)自去年再往前撥快四秒，距離象徵毀滅點的午夜僅剩85秒。

原子科學家公報於1947年、即二戰後的冷戰緊張局勢中創立末日鐘，旨藉此向全球示警人類距離毀滅世界有多近。

科學家對AI在缺乏監管下被納入軍事系統感到憂心，並警告AI可能被濫用來協助製造生物威脅，以及在全球散布假訊息的風險。此外，他們也指出氣候變遷帶來的持續性挑戰。

原子科學家公報主席暨執行長、核武政策專家貝爾(Alexandra Bell)告訴路透：「當然，末日鐘關注的是全球風險，我們正目睹全球領導力失靈。無論是哪一國政府，轉向新帝國主義以及採取歐威爾式的統治手段，只會讓末日鐘更加接近午夜。」

這是過去四年來，科學家第三度將末日鐘朝午夜調快。

貝爾說：「就核風險而言，2025年沒有任何趨勢是朝正確方向發展的。長期存在的外交架構正承受巨大壓力甚至面臨瓦解；核爆試驗的威脅捲土重來；核擴散問題日益嚴重。此外，還有三場軍事行動在核武陰影及其相關升級威脅下進行的。使用核武的風險之高，已到了令人難以承受且無法接受的地步。」

貝爾點名全球危機，俄烏戰爭、美國與以色列轟炸伊朗，以及印度與巴基斯坦的邊境衝突。她也提到亞洲持續的緊張局勢，包括朝鮮半島局勢與中國對台威脅，以及自川普 總統12個月前重返白宮以來，西半球緊張局勢日益升高。

美俄之間僅存的核武管制條約「新戰略武器裁減條約」(New START)將於2月5日到期。俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)去年9月提議，美俄雙方可再延長一年，遵守條約規定的核彈 頭部署上限，即各方部署核彈頭不得超過1550枚。

川普去年10月下令美軍重啟暫停超過30年的核武試驗程序。除了北韓最近一次於2017年測試外，全球已超過四分之一世紀沒有任何核武大國進行過核爆試驗。

曾任美國國務院軍控、嚇阻與穩定局勢局(Bureau of Arms Control, Deterrence and Stability)高層官員的貝爾指出，中國持續擴張核武庫，如果全面恢復此類核試驗，受益最大的將是中國。