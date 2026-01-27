我的頻道

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

暴風雪已30死…2億人陷持續低溫、67萬戶仍停電 周末又有風暴

編譯陳韻涵／綜合報導
上周未強降雪，波士頓的居民26日紛紛在車子旁鏟雪。(美聯社)
上周未強降雪，波士頓的居民26日紛紛在車子旁鏟雪。(美聯社)

周末席捲美東和美南的大規模強烈暴風雪在25日降下約一呎深積雪，已知造成至少30人死亡。26日一早有2億1000萬人收到低溫警告，同天取消5445架次航班。用電需求激增讓電網不堪負荷，到26日晚仍有67萬戶停電。

華盛頓郵報報導，這場影響綿延1300哩的特大冬季風暴，23日至26日席捲華盛頓特區等東部地區，本周寒風依然刺骨，危險的創紀錄低溫持續，各地氣溫可能要到2月初才能回升到冰點以上。

美聯社報導，從阿肯色州到新英格蘭地區綿延1300哩的範圍內，26日積雪逾1呎，嚴重影響陸空交通，多數學校停課。

國家氣象局(NWS)指出，匹茲堡以北地區積雪厚20吋，26日晚至27日的體感溫度下探華氏零下25度(攝氏零下31度)。

華爾街日報報導，這波肆虐美國三分之二地區的寒流影響持續，氣象局26日表示，一股新的北極冷空氣會讓已被冰雪覆蓋的地區持續處於冰凍狀態；此外，東岸部分地區本周末可能還會迎來另一場冬季風暴。

強降雪與嚴寒在多州累積死亡人數，麻州和俄亥俄州各有兩人被鏟雪車撞死，阿肯色州和德州發生致命雪橇事故，堪薩斯州警方及警犬在一家酒吧外發現一名婦人的屍體被雪覆蓋；紐約市長表示這波風雪已造成七死。

官方報告顯示，田州有四人死亡，路易斯安納州和賓州各有三人死亡，密西西比州兩人死亡，新澤西州和南卡羅來納州各有一人死亡。

追蹤電力供應情況的Poweroutage.com 網站通報，截至26日晚，全美仍有67萬戶停電，大部分停電情況發生在南部；周末凍雨壓斷樹枝和電線，導致密西西比州北部和田納西州部分地區嚴重停電。

密西西比州部分地區面臨1994年以來最嚴重的冰暴肆虐，官員26日緊急調集床鋪、毯子、瓶裝水和發電機，運往災區的暖氣站。

密西西比大學(University of Mississippi)牛津校區26日停電，大部分學生只能待在宿舍，校園覆蓋厚實冰雪，校方本周全面停課。

牛津市市長坦尼爾(Robyn Tannehill)在社群媒體上發文寫道，大量樹木、樹枝和電線掉落，「看起來就像龍捲風席捲每一條街」。

航空分析公司Cirium數據顯示，25日全國約45%航班取消，改寫新冠肺炎疫情爆發以來航班取消率最高的單日紀錄。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至26日晚全國取消5445架次航班，另有6955架次延誤。

密西西比州牛津市在冰暴期間停電，一名電力工人正在搶修。(美聯社)
密西西比州牛津市在冰暴期間停電,一名電力工人正在搶修。(美聯社)

