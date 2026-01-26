我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

冬季風暴打亂航班 旅客留意改票權益

編譯彭馨儀／綜合報導
田納西州那許維爾國際機場地面工作人員正為西南航空的航機進行除冰。(路透)
田納西州那許維爾國際機場地面工作人員正為西南航空的航機進行除冰。(路透)

超強冬季風暴來襲，打亂全國空中交通。對於在如此風雪交加的惡劣情況下，仍不得不搭機出行的旅客，紐約時報整理了四大須知問與答，供旅行者參考。

Q1：多少航班被取消？

航空分析公司睿思譽(Cirium)數據顯示，截至美東時間25日(周日)中午，全美取消超過8200架次航班，這是自新冠疫情爆發以來取消航班最多的一次。

達拉斯－福和市(Dallas-Fort Worth)是全美最繁忙的機場之一，24日(周六)有86%的航班被取消。25日航班取消率降至50%以下。

風暴影響東岸主要機場，紐約拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)已關閉，26日下午6時重新開放。包括南卡羅來納州格林維爾國際機場(Greenville-Spartanburg)在內的多個小型機場也已關閉。

雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)取消周日所有航班。

費城國際機場(Philadelphia)、羅利達勒姆國際機場(Raleigh-Durham)和紐瓦克國際機場(Newark Liberty)周六幾乎取消所有航班。

費城國際機場25日航站大廈飛航告示牌，顯示各家航班全部取消。(美聯社)
費城國際機場25日航站大廈飛航告示牌，顯示各家航班全部取消。(美聯社)

Q2：航空公司是否免改票費？

本周末不願出行的旅客都可以免費改票。

如果途經亞特蘭大、波士頓、克里夫蘭、休士頓、紐約和華盛頓，聯合航空(United Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)、達美航空(Delta Airlines)、美國航空(American Airlines)、精神航空(Spirit Airlines)、阿拉斯加航空(Alaska Airlines)和捷藍航空(JetBlue)均提供彈性的改票服務。

Q3：如何知道我的航班是否延誤或取消？

航空公司的應用程式可以看航班的更新資訊。也可以查看Flightradar24、FlightAware和國家空域系統(National Airspace System)等網站，了解全國各地的航班延誤和取消情況。

Q4：如果我的航班受到影響怎麼辦？

航班被取消、嚴重延誤或變更，航空公司會幫忙重訂票。若決定不搭機，航空公司應在20天內以原付款方式自動退款。

如果滯留海外，不要指望航空公司會承擔您的餐飲或住宿費用；天氣並非航空公司可控的因素之一，而人員配備和維護等因素則不受其控制。在這種情況下，旅遊保險，包括信用卡提供的保險，可能會有所幫助。

因為暴風雪，費城國際機場前後能見度極低，25日地面工作人員忙著在停機坪鏟雪。(美...
因為暴風雪，費城國際機場前後能見度極低，25日地面工作人員忙著在停機坪鏟雪。(美聯社)

保險 南卡羅來納州 費城

上一則

周末票房 拉下阿凡達3「關鍵公敵」奪冠

下一則

美冬季風暴已7死 超百萬戶停電 1.7萬航班取消

延伸閱讀

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓
汽車衝進底特律機場航廈 直撞櫃台傷6人 男大吼大叫…

汽車衝進底特律機場航廈 直撞櫃台傷6人 男大吼大叫…
如何騙過安檢？離職空服員冒充機師和員工 詐數百張免費機票

如何騙過安檢？離職空服員冒充機師和員工 詐數百張免費機票
赴韓注意 5家南韓航空公司26日起機艙內禁用行動電源

赴韓注意 5家南韓航空公司26日起機艙內禁用行動電源

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名