冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲

根據FlightAware數據，從上周六到本周一，冬季風暴迫使全美取消航班逾1.7萬架次。(美聯社)

美國周末遭遇近年最猛烈的冬季風暴。北極冷空氣與墨西哥灣 暖濕氣流交會，導致暴雪、冰雨與嚴寒籠罩全美東側約三分之二地區。災情已造成至少7人死亡，超過100萬戶停電，航班取消逾1.7萬架次。

死亡案例分布南北。路易斯安納州卡多郡有兩名男子因失溫喪命。紐約市至少5名市民被發現在戶外身亡，具體死因尚待釐清，但已凸顯極端低溫對街友的致命威脅。

美國國家氣象局警告，這場風暴範圍廣、持續時間長。新英格蘭降雪上看18英寸；中大西洋與俄亥俄、田納西河谷則面臨0.5英寸以上的凍雨。南部與中部在降雨後急凍，道路與電線承受厚重冰層，倒塌風險升高。

航空交通嚴重癱瘓。FlightAware數據顯示，從上周六到本周一，全美取消航班累計超過1.7萬架次，為疫情以來規模最大的航班取消事件。紐約拉瓜迪亞機場周日近9成航班停飛，紐華克與甘迺迪機場取消率超過7成，華盛頓雷根機場則逾9成。航空公司提前調度並豁免改票與取消費，但至周一仍有近2,000班航班遭取消，恢復仍需時間。

停電戶數在周日下午一度突破100萬戶，重災區包括田納西、密西西比、路易斯安那與德州 。

為穩定電網，美國能源部緊急授權德州電網ERCOT與東岸電網PJM啟用備援發電資源，並暫時放寬部分環保限制，以防輪流停電。PJM警告，周一用電需求恐創冬季新高，已要求企業與大型用戶節電。德州用電量也逼近歷史峰值，資料中心被要求在高壓時段啟用柴油備援。

經濟影響持續擴大。德州墨西哥灣沿岸部分煉油廠與化工廠因嚴寒關閉設備。天然氣 系統面臨設備凍結與井口停產風險，可能影響發電燃料供應。

維吉尼亞、馬里蘭與華府電力現貨價格一度突破每兆瓦時1,200美元，隨後回落至約600美元。天然氣價格也同步飆升，期貨價自2022年以來首次升破每百萬英熱單位6美元，周一亞洲早盤，2月交割合約一度大漲19%至每百萬英熱單位6.288美元。分析指出，這場風暴估計已使全美近一成天然氣產量被迫停擺，但取暖需求暴增，供需失衡推升能源價格。

氣象單位警告，即使降雪趨緩，極端低溫仍將持續多日，用電需求居高不下，停電與能源供應風險短期內難以解除。