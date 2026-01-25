專家教戰 航班受影響乘客自救指南

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
冬季風暴造成大面積航班取消，許多乘客在櫃枱前安排應變計畫。(歐新社)
冬季風暴造成大面積航班取消，許多乘客在櫃枱前安排應變計畫。(歐新社)

強烈冬季風暴24日肆虐美國大部分地區，其中受影響最嚴重的空中交通，至少已取消1萬2200航班，且數目還在增加。對此乘客有甚麼權益可以保障自己？

美聯社記者就特別為受航班延誤或取消的旅客，提供一些指南。

首先是密切注意天氣預報。當航空公司預計惡劣天氣會影響航班時，通常會允許旅客免費將行程推遲幾天。例如美國航空公司(American Airlines)就為受影響乘客免費改簽，並在全國範圍內增開航班，幫助乘客在風暴過後抵達目的地。

乘客前往機場前請務必再確認航班是否正常，可以透過航空公司的應用程式查看。一般來說，航班會在起飛前數小時甚至數天前宣布取消。美國航空及達美航空(Delta Airlines)，在24日就已取消翌日1000多個航班。

若航班被取消了，該怎麼辦？如果人在機場，可排隊請客服人員協助。若仍在家中或飯店，可致電或上網聯絡航空公司預訂部門，其間可向客服人員查詢其他航班資訊。大多數航空公司會免費為乘客改簽到後續的航班，這取決於是否有空位。

可以改簽到其他航空公司嗎？答案是可以，但航空公司沒有義務安排搭乘其他航空公司的航班。大多數大型航空公司，可以安排搭乘合作航空公司的航班，但也不一定能成功。

可以獲得退款嗎？如果原來乘搭的航班被取消，而又不再想出行，又或找到其他前往目的地的方式，航空公司依法有義務退款，即使購買的是不可退款的機票

有時航空公司會提供旅遊積分或代金券作為補償，但乘客有權獲得全額退款，也有權獲得任何未經使用的行李費、座位升等費或其他額外服務的退款。

聯邦運輸部規定，如果是使用信用卡支付機票費用，並拒絕航空公司提供的改簽或代金券後，航空公司應在7個工作天內退款；如果使用支票或現金支付機票，則應在20天內退還。

注意的是，運輸部並未要求航空公司，因為惡劣天氣等「不可控」情況導致航班取消或嚴重延誤時，為乘客提供餐點或住宿補償。

另外，每家航空公司都有各自的政策，為取消航班或長時間延誤而滯留的乘客提供協助。

