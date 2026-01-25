全美37州酷寒壟罩 1.9億人對抗低溫

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
受強烈冬季風暴影響，全美各機場紛紛取消航班，圖為猶他州鹽湖城機場的航班動態表。(美聯社)
受強烈冬季風暴影響，全美各機場紛紛取消航班，圖為猶他州鹽湖城機場的航班動態表。(美聯社)

威力超強的冬季風暴正在橫掃美國大部分地區，從洛磯山脈到新英格蘭，有37州發布冬季天氣警報，逾半數美國人口、約1億9000萬人正與低溫和冰雪對抗；本周末有超過1萬2000次航班取消。20多個州宣布進入緊急狀態或敦促民眾待在家中避險。

國家氣象局預報指出，全國大範圍地區將出現大雪，災難性冰凍現象從德州東部一路延伸至北卡羅來納州。國家氣象局氣象學者桑托雷利（Allison Santorelli）表示， 「這場暴風雪最獨特之處在於，風暴造成氣溫驟降，積雪和冰層融化速度非常非常緩慢，且短期內不會消失，災後重建工作將因此受阻。」

冬季風暴24日在全國大部分地區肆虐，可能導致持續數日停電，主要道路也可能因危險冰凍陷入交通癱瘓。截至24日中午，俄克拉荷馬州東南部、德州東部和路易斯安那州部分地區出現0.25吋厚的冰層。

達拉斯北部郊區高速公路被積雪覆蓋；冰雹和凍雨23日襲擊德州北後，24日向德州中部移動。24日上午，密西西比州三分之一的郡道路和橋梁都已結冰；威斯康辛州萊茵蘭（Rhinelander）風寒效應低至華氏零下36度，創下近30年來最低溫紀錄。

據poweroutage.us網站報導，截至24日下午，位於冬季風暴路徑上的住戶已有逾13萬戶停電，大部分停電發生在南部和西南部各州，其中包括德州約5萬6000戶、路易斯安納州3萬6000戶、新墨西哥州近1萬戶。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至美東時間24日下午1點，全美逾3700個航班取消。25日取消航班數量近8000架次。受影響最嚴重的機場包括達拉斯-沃斯堡國際機場、納許維爾國際機場和夏洛特道格拉斯國際機場。

氣象部門預測這場暴風雪席捲美國南部後，將向東北部移動，從華府經紐約到波士頓，降雪量約達1至2呎。中部和東部大部分地區因風寒效應，體感溫度低至華氏零下20至30度，氣溫比平均值低10至40度。

下周天氣將逐漸好轉，但新英格蘭地區和五大湖周邊地區可能仍有降雪和嚴寒天氣。費城和休士頓的教育局長已宣布學校26日停課。

受強烈冬季風暴影響，全美各機場紛紛取消航班，圖為田納西州納許維爾機場正為飛機除冰。(路透)
受強烈冬季風暴影響，全美各機場紛紛取消航班，圖為德州達拉斯機場的航班動態表。(歐新社)
受強烈冬季風暴影響，全美各機場紛紛取消航班，圖為德州達拉斯機場的航班動態表。(歐新社)

