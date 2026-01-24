5外籍生評論加薩戰爭或支持親巴勒斯坦遭鎖定 魯比歐批准驅逐

法院解密文件顯示，國土安全部蒐集外國學生發表的言論，作為驅逐出境的理由。圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透)

紐約時報報導，根據22日解密的聯邦法院文件，2025年裡有五名合法居留外國學生成為遭到驅逐的逮捕對象，導火線都是公開發文評論加薩 戰爭或支持親巴勒斯坦抗議活動；調查人員對外國學生展開蒐證，將資料彙集成為備忘錄檔案之後層層上報，驅逐令最終由國務卿魯比歐(Marco Rubio)批准。

報導指出，從解密文件可以看出，川普 政府鎖定身為學生的倡議人士，都是因為這些外國學生在校園抗議活動裡表現活躍。遭鎖定的五人雖然都是合法居留，2025年春季陸續被捕，面臨遣返。

數百頁文件來自麻州聯邦法院2025年7月聽審，訴訟內容是非公民學生的言論自由。前總統雷根任命的聯邦法官楊格(William G. Young)聽取證詞且查看文件之後，裁定川普政府光靠言論便鎖定學生為驅逐目標的手段並不合法，尤其是學生論述只是表達對以色列政府或加薩軍事行動的不滿。

楊格原本同意川普政府要求，以聽審資料含有調查細節為由將文件保密封存。不過，包括紐約時報在內等媒體，基於公共利益請求法院為文件解密，上周獲得楊格准許。

解密文件包括國土安全部 送交國務院的多份備忘錄，其中包括建議驅逐的學生名單：哈利勒(Mahmoud Khalil)、奧茲圖爾克(Rumeysa Ozturk)、馬達維(Mohsen Mahdawi)、蘇里(Badar Khan Suri)、韓裔女學生鄭允書 (Yunseo Chung，音譯)。

文件內容顯示，政府官員私下預期，驅逐事由到了法院可能站不住腳，因為外國學生許多言行屬於受到言論自由保護的範疇。以持有綠卡的哥倫比亞大學(Columbia University)大學部學生馬達維為例，國土安全部備忘錄寫道，法院可能認為馬達維言行受到憲法第一修正案保護，裁定是否驅逐時將針對證據詳細審查。

雖然魯比歐與多名政府官員都曾經公開指控這些學生支持恐怖組織，國土安全部在幾名外國學生的備忘錄當中寫道，「還沒有找到足以構成驅逐的其他理由」，例如為外國恐怖組織或恐怖主義活動提供實質支持。